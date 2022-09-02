Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС
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Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС

Минсельхоз задумал запретить поставку растительных жиров из ЕС«Ъ»: Минсельхоз изучает возможность введения запрета на поставки растительных жиров из ЕС

Минсельхоз России изучает возможность введения запрета на поставки растительных жиров и смесей из Европы, применяемых, в том числе, кондитерами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эмбарго задумали ввести на маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира и эквиваленты масла какао. В министерстве отметили, что решение по вопросу еще не принято, однако работа по созданию альтернативных путей поставки российского сырья для снижения зависимости от зарубежного уже идет.

По данным издания, в прошлом году в Россию ввезли свыше 31 тысяч тонн масложировой продукции. Однако за первые четыре месяца 2022 года отечественные фабрики сократили выпуск кондитерских изделий на 50 тысяч тонн или на 3,4 процента, по сравнению с предыдущим годом.

В июне стало известно, что Московская область занимает первое место в России по производству шоколада и кондитерских изделий — объем производства составил 122,82 тысячи тонн, что на 10,6 процентов больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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