Молодецкий запал: четыре знака зодиака, которые остаются детьми до глубокой старости

Наступил сентябрь, и самое время вспомнить свои школьные годы и пробудить в себе ребенка. В некотором смысле мы остаемся учениками всю жизнь, иногда серьезно усваиваем новый материал, а порой веселимся, как малыши. Некоторые знаки и вовсе обожают дурачиться до глубокой старости. Астролог Ольга Таевская назвала четыре знака, представители которых радуются жизни неустанно.

Представители каких знаков зодиака остаются детьми до глубокой старости

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнов никак нельзя назвать скучными людьми, причем их запал продержится до самой старости, когда все сверстники уже будут вести унылые разговоры. Когда нужно, Овны становятся очень серьезными и деловыми людьми, но при этом сохраняют и балуют своего внутреннего ребенка.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — большие оптимисты. Их сознание упрямо не верит, что жизнь когда-то может закончиться, потому что есть только текущий момент. Благодаря этому многие представители знака в старости почти не имеют морщин или они появились исключительно от улыбок. Не удивляйтесь, если Близнецы в 70 лет запишутся на компьютерные курсы или начнут заниматься йогой — это все жажда жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Какие бы трудности ни выпадали на долю Стрельца, он всегда верит в чудо. Сломить их дух попросту невозможно, как и заставить быть слишком серьезными. В глубоко уважаемом возрасте они продолжают веселиться с внуками и не притворяются, что их игры им интересны, потому что это действительно так. По той же причине Стрельцы обожают приключения и сюрпризы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Однажды создав свой собственный мир, Рыбы не готовы попрощаться с ним, сколько бы им ни было лет. Внешние законы ничуть не важнее для этих людей, чем законы, созданные их воображением. Именно поэтому Рыбы так плохо укладываются в графики и почти не соблюдают никаких распорядков. Действительно, словно малые дети.