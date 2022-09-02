Муж Ксении Шойгу рассказал, что фамилия жены помогает ему в работе

Вадим Карасев

Алексей Столяров, спортивный блогер и муж дочери главы Минобороны РФ Ксении Шойгу, в видеоинтервью для YouTube-канала "Москва — Россия" рассказал об отношениях с супругой и признался, что фамилия жены помогает ему реализовывать творческие проекты.





Он отметил, что часто обращается за помощью к государственным чиновникам и считает, что взаимодействие с государством никак не ограничивает его в творческом плане, поскольку без этого "нельзя ничего сделать". Так, он рассказал об одном из своих проектов, в связи с которым он обратился в Министерство спорта и непосредственно к министру спорта Олегу Матыцину. Я веду с ними контакт. Я говорю, у нас есть площадка. Единственное, Олег Васильевич, дайте бесплатно. Денег нет. Это социальная история. Он отметил, что министр спорта после его заявки сам принял участие в его проекте.

Столяров понимает, что не последнюю роль в этом играет фамилия его жены:Фамилия имеет вес, но не в том, что мне помогают, а в том, что меня не посылают. Естественно, тебе просто не говорят: "Все, до свидания". Столяров рассказал, что с женой они работают вместе, и "соревнования" — кто больше заработает — у них в семье нет. Так, Ксения Шойгу также занимается общественной деятельностью в сфере спорта: она возглавляет Федерацию триатлона России, а также является руководителем проекта "Лига героев". Я знаю всех спортсменов, спортивных организаторов, СМИ, я могу что-то сделать организационно с точки зрения имени. Ксюша может абсолютно все организовать, построить, застроить. У нас получился такой мэтч. Ладят они, по его словам, и в других вопросах — за время их брака они поругались всего дважды, и причиной одной из ссор стала его ревность. Ругались мы два раза. Один раз я не помню, а в другой она танцевала медленный танец со своим другом, потому что я не успел позвать ее. Я спросил: "Зачем ты это сделала?" Больше такого не было. Она решила меня немного взволновать.





Ксения Шойгу и Алексей Столяров с дочерью Миланой

Столяров также рассказал, как их жизнь изменилась с появлением ребенка: в сентябре прошлого года у них родилась дочь Милана. По его словам, хотя они оба часто заняты своими проектами, они стараются проводить побольше времени с дочерью. У нас обязательно есть семейные дни — это суббота и половина воскресенья. Утро и вечер всегда за мной — всегда купаем. Но, конечно же, очень часто нас нет. Алексей и Ксения познакомились на экстремальном забеге с препятствиями по пересеченной местности под названием "Гонка героев", организатором которого была Шойгу.

В 2021 году они поженились. Столяров известен благодаря своему блогу, где он рассказывает о правильном питании и дает советы по фитнесу. У блогера около 3 млн подписчиков на YouTube.

Ксения Смирнова