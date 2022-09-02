Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера

Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьераПользователь TikTok thesuedeshow обнаружил, что еду, которую он заказал домой, съел курьер

TikTok-блогер с ником thesuedeshow пожаловался на неудачный заказ из ресторана быстрого питания. По словам мужчины, получив доставку, он обнаружил, что вся его еда была съедена, а на одном из контейнеров была записка с неожиданным содержанием. На его ролик, опубликованный в TikTok 18 августа, обратило внимание издание Indy100 в пятницу, 2 сентября.

Пользователь рассказал, что недавно заказал еду из одного из ресторанов сети Wingstop и неприятно удивился. Мужчина обнаружил, что куриные крылья, которые ему привезли, кто-то уже съел до него, а лоток, в котором должна была быть картошка фри, оказался пустым и покрытым маслом. При этом газировка, которую также заказал блогер, осталась нетронутой.

Также мужчина нашел на контейнере с крыльями записку от доставщика еды. В ней курьер извинился, что съел весь его заказ. Он объяснил, что был голоден и у него не было денег на еду. Также он сообщил, что планирует уволиться.

«Что мне делать с этим? Я очень голоден. Не говоря уже о том, что я хочу вернуть свои деньги», — возмутился автор ролика.

В комментариях многие пользователи рассказали, что тоже сталкивались с плохим сервисом, когда заказывали еду из ресторанов этой сети. Один из юзеров посоветовал мужчине пожаловаться на курьера. «Позвоните в службу доставки и объясните вашу ситуацию, и тогда вам вернут деньги», — написал он.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась роликом, где перечислила правила для успешного первого свидания. Так, она порекомендовала перед встречей выпить немного вина или диетической колы, а также не переписываться с человеком весь день.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя спрашивать у карт Таро
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3 сентября
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3
Новый геймплей шутера Gungrave G.O.R.E., игра ожидается в подписке Game Pass
Новый геймплей шутера Gungrave G.O.R.E., игра ожидается в подписке
Сальма Хайек: актриса отмечает 56-летие, а мы любуемся ее красотой (19 фото + видео)
Сальма Хайек: актриса отмечает 56-летие, а мы любуемся ее красотой
В Великобритании обвинили Путина в дорожных проблемах страны
В Великобритании обвинили Путина в дорожных проблемах страны
Адель получила травму спины из-за шутки сына
Адель получила травму спины из-за шутки сына
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera

Еще по теме

Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей
Во Франции мужчина получил в наследство дом со 100 кг золота
Девушка сделала заказ в «Макдоналдсе» и получила неожиданный ответ от сотрудника
Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку