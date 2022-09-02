Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера

Вадим Карасев

Пользователь TikTok thesuedeshow обнаружил, что еду, которую он заказал домой, съел курьер

TikTok-блогер с ником thesuedeshow пожаловался на неудачный заказ из ресторана быстрого питания. По словам мужчины, получив доставку, он обнаружил, что вся его еда была съедена, а на одном из контейнеров была записка с неожиданным содержанием. На его ролик, опубликованный в TikTok 18 августа, обратило внимание издание Indy100 в пятницу, 2 сентября.

Пользователь рассказал, что недавно заказал еду из одного из ресторанов сети Wingstop и неприятно удивился. Мужчина обнаружил, что куриные крылья, которые ему привезли, кто-то уже съел до него, а лоток, в котором должна была быть картошка фри, оказался пустым и покрытым маслом. При этом газировка, которую также заказал блогер, осталась нетронутой.

Также мужчина нашел на контейнере с крыльями записку от доставщика еды. В ней курьер извинился, что съел весь его заказ. Он объяснил, что был голоден и у него не было денег на еду. Также он сообщил, что планирует уволиться.

«Что мне делать с этим? Я очень голоден. Не говоря уже о том, что я хочу вернуть свои деньги», — возмутился автор ролика.

В комментариях многие пользователи рассказали, что тоже сталкивались с плохим сервисом, когда заказывали еду из ресторанов этой сети. Один из юзеров посоветовал мужчине пожаловаться на курьера. «Позвоните в службу доставки и объясните вашу ситуацию, и тогда вам вернут деньги», — написал он.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась роликом, где перечислила правила для успешного первого свидания. Так, она порекомендовала перед встречей выпить немного вина или диетической колы, а также не переписываться с человеком весь день.