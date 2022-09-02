На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено покушение

Вадим Карасев

На вице-президента Аргентины, 69-летнюю Кристину Фернандез де Киршнер, которая сейчас находится под следствием по делу о коррупции, совершено покушение. Об этом сообщает местное издание Infobae со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.





Задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома, — говорится в сообщении. Нападавший ожидал прибытия Киршнер в толпе ее сторонников, которые собрались у дома политика, чтобы поприветствовать и оказать ей поддержку в связи с обвинениями в коррупции. Когда вице-президент вышла из машины и начала общаться с людьми, к ней подошел вплотную мужчина, направил на Киршнер заряженный пятью патронами пистолет и выстрелил, однако оружие дало осечку.

Нападавшего сразу же задержали. Преступником оказался 35-летний гражданин Бразилии Фернанду Андре Сабаг Монтиель. Ранее, в 2021 году, его уже задерживали, после того как обнаружили у него 35-сантиметровый нож. Мотивы нападавшего пока не известны.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что это покушение стало "самым серьезным инцидентом с момента восстановления демократии" в Аргентине.

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, на данный момент она является действующим вице-президентом. В отношении Киршнер выдвинуты обвинения в коррупции: ее подозревают в хищении около 1 млрд долларов, которые были украдены, когда она занимала пост президента. На прошлой неделе в рамках судебного заседания прокурор запросил для политика 12 лет лишения свобоы, а также пожизненный запрет занимать государственные должности.





Кристина Киршнер в окружении своих сторонников

Сама Киршнер обвинения отрицает и утверждает, что обвинения против нее выдвинуты из мести, чтобы "запугать других политиков". У Киршнер много сторонников: люди собираются у ее дома каждый день, чтобы поддержать ее на фоне обвинений. Ранее около дома политика также дежурили сотрудники правоохранительных органов, однако их число сократили после столкновений со сторонниками Киршнер.

Ксения Смирнова