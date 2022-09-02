Надежда Бабкина сама отвела младшую внучку в первый класс

Певица Надежда Бабкина поделилась фото с внуками, которые учатся в престижной гимназии имени Примакова. Надежда Бабкина рассказала о важном событии в семье. Ее младшая внучка Марфа в этом году стала первоклассницей, и певица лично отвела ее на линейку. Многие отметили, как стильно одета девочка и как она похожа на свою знаменитую бабушку. «Присутствую на открытом уроке у своей первоклашки и потрясающие ощущения, как будто ты села за парту и получаешь первый урок знаний, и очень надеюсь, что сейчас родители, написавшие пожелания своим детям, но без имен, это касается всех детей, все будет реализовано», — поделилась артистка.Как пишет 5-tv.ru, Надежда Бабкина подчеркнула, что «мы живем в очень непростое время», поэтому знания очень нужны, так как «если ты знаешь, значит вооружен». С пожеланием певицы согласилась Марфа и пожелала своим одноклассникам, чтобы «у них были очень хорошие знания» и чтобы они «не пинались». Надежда Георгиевна просто обожает своих внуков, а их у артистки трое, причем все они учатся в одной школе, что очень удобно, считает Надежда Бабкина. Поэтому артистка спокойно позволила себе отвести на торжественную линейку сразу трех внуков.«Проводила в школу любимых внуков! Все они - воспитанники гимназии имени Евгения Примакова. Марфуша - идет первый раз в первый класс, Георгий перешёл в 6-й класс, а Верочка поступила в 3-й. В добрый путь, мои дорогие!», написала Бабкина в Телеграм-канале. Кстати, дома Надежда Георгиевна «отрывается» на своих внуках. Звезда с удовольствием проводит с ними время: играет, гуляет, обучает всевозможным премудростям.