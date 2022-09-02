Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына - первоклашки

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков отправили сына Артемия в 1-й класс. Наталья Подольская строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов и даже ездила на «Евровидение». Уже 12 лет певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они порой даже вместе выступают на сцене. Избранница подарила артисту двоих детей: Артемию уже семь лет, а Ивану только один годик. Недавно Наталья делилась кадрами из Испании. Там певица провела отпуск с детьми, мужем и сестрой. Но уже в августе она вернулась к работе и делилась кадрами со съемок, где ей предлагали облачаться в платья и яркие костюмы. Однако Подольская переживала, так как этот 1 сентября стал особенным для ее семьи. Артемий впервые отправился в школу.Для такого случая Наталья выбрала костюм цвета мокрый асфальт с длинной юбкой. Также джемпер с белым воротником дополнял образ. Она оделась в одной гамме с первоклашкой. Так поступили и другие члены семьи. Артистка взяла с собой и младшего сына, которого облачилась в джинсы и куртку с капюшоном. Пришли поддержать маленького ученика и его родные: Нина Антоновна, Владимир Пресняков-старший, Елена Петровна.Подольская едва могла справиться с волнением. Однако потом она принимала поздравления. Поддержка родных ей помогла. Артемий вел себя спокойно. Он уже давно занимается танцами в школе Аллы Духовой, поэтому умеет найти общий язык в коллективе. Ему предстоит увлекательный учебный год. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что сын Владимира очень похож на своего дедушку.