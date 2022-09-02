"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла Пугачева решила набить морду по приезде в Россию
73-летняя певица Алла Пугачева не обманула, когда говорила, что покинула Россию ради отдыха и лечения. К началу учебного года Примадонна отечественной эстрады вернулась и лично отвела детей от Максима Галкина в школу.
Однако на месте ее застали журналисты и задали пару вопросов. В ходе разговора Пугачева призналась, что планирует набить кому-то морду, но имя не назвала. Немало злых языков нелестно высказывались об Алле, пока она была за границей.
Певица Наталья Штурм уверена, что в первую очередь народная артистка проучит блогера Гогена Солнцева. Он посвятил ей песню под названием "Аллусик, ты мой пупсик!", чем унизил Примадонну, считает Наталья.
Штурм считает, что под внешней хрупкостью Пугачевой скрыта такая сила, что мало не покажется. Певица также призналась, что и сама готова заступиться за Аллу и отвесить Гогену оплеух.
Продюсер Лавров рассказал, чем может заняться Пугачева ради денег
Сергей Лавров считает, что Примадонна уже не выпустит новые песни, да и необходимости в этом у нее нет. "Уже голос не тот, подача не та", — заявил продюсер, но пояснил, что ее с радостью примут на любом телешоу в качестве члена жюри.
К слову, главным добытчиком в семье артистки сейчас является Максим Галкин. Он дает концерты по всему земному шару и в Россию пока явно не собирается.