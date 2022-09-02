"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла Пугачева решила набить морду по приезде в Россию

Вадим Карасев

73-летняя певица Алла Пугачева не обманула, когда говорила, что покинула Россию ради отдыха и лечения. К началу учебного года Примадонна отечественной эстрады вернулась и лично отвела детей от Максима Галкина в школу.

Однако на месте ее застали журналисты и задали пару вопросов. В ходе разговора Пугачева призналась, что планирует набить кому-то морду, но имя не назвала. Немало злых языков нелестно высказывались об Алле, пока она была за границей.

73-летняя певица Алла Пугачева и певица Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм уверена, что в первую очередь народная артистка проучит блогера Гогена Солнцева. Он посвятил ей песню под названием "Аллусик, ты мой пупсик!", чем унизил Примадонну, считает Наталья.

Алла Борисовна — человек умный, она в политику не полезет. Зачем ей пачкаться? А вот в шоу-бизнесе порядок наведет. Я просто уверена, что она даст по щам Гогену Солнцеву. <...> Ни один человек никогда не смел называть ее пупсиком! А Гоген это сделал ради своего пиара. Я лично расцениваю это как унижение Пугачевой.

Штурм считает, что под внешней хрупкостью Пугачевой скрыта такая сила, что мало не покажется. Певица также призналась, что и сама готова заступиться за Аллу и отвесить Гогену оплеух.



Продюсер Лавров рассказал, чем может заняться Пугачева ради денег

Сергей Лавров считает, что Примадонна уже не выпустит новые песни, да и необходимости в этом у нее нет. "Уже голос не тот, подача не та", — заявил продюсер, но пояснил, что ее с радостью примут на любом телешоу в качестве члена жюри.

Любой канал отвалит ей столько бабла, сколько она захочет. За то, чтобы просто прийти в студию, посидеть в жюри. Ей нужно будет просто посидеть, поулыбаться. Уверяю вас, она — это рейтинг, всегда топовые новости. У нее и так все хорошо, что касается финансовых вопросов.

К слову, главным добытчиком в семье артистки сейчас является Максим Галкин. Он дает концерты по всему земному шару и в Россию пока явно не собирается.