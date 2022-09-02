Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя

Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя

У владельцев автомобилей иногда возникают ситуации, когда они не могут попасть в машину либо просто закрыть ее. Есть разные причины, из-за которых может не работать ключ-пульт. Одни довольно быстро решаются, а другие требуют обращения к специалисту. Читайте далее, почему может перестать работать ключ-пульт от автомобиля.

Сели батарейки

Это одна из самых частых проблем, которая довольно быстро решается. Чтобы ее выявить, необходимо воспользоваться запасным пультом управления. Если он работает, значит, стоит поменять батарейки на основном. Стоит помнить, что каждая батарейка влияет на радиус действия, поэтому их необходимо подбирать строго под электронный ключ.

Определенная зона с радиоволнами

Если сигнализация автомобиля перестала отвечать на запросы рядом со стратегическим объектом, значит, виной всему радиопомехи. Это же может случаться на крупных автостоянках в центре города. Чтобы решить эту проблему, необходимо подойти как можно ближе к антенне автомобиля, тогда ключ-пульт заработает.

Внутренняя поломка системы сигнализации

Если ее использовать продолжительное время, то не мудрено, что она поломается. Иногда эту проблему можно решить довольно простым методом — заменить антенну. Но чаще всего причина кроется в самом передатчике: либо он сломался, либо установлен довольно близко к металлическим элементам в машине. В этом случае стоит обратиться к специалисту и переустановить передатчик в авто.

Севший аккумулятор в машине

Если в автомобиле продолжительное время включен охранный режим, из-за этого аккумулятор постепенно разряжается. Чтобы открыть свою машину, в которой села батарея, стоит воспользоваться ключом. Важно всегда следить за аккумулятором и проводить его диагностику, потому что он является одним из самых важных элементов во всем автомобиле.

Сбой электроники

Эта проблема является довольно распространенной. Она возникает из-за старой проводки. Если авто не отвечает на запросы или сигнализация включается и отключается сама по себе, тогда стоит обратиться к специалисту.

Окисление контактов в ключе-пульте

Эту проблему можно довольно быстро решить, почистив все контакты в пульте при помощи спирта. Она может возникать и в электронике автомобиля. Тогда придется протестировать всю машину, чтобы выявить источник этой неприятности.

Проблема в дверном механизме

Ее можно выявить, если на ключе показано, что дверь открыта, но на самом деле это не так. В этом случае необходимо проверить все дверные механизмы и центральный замок – это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалисту — это будет лучшим вариантом.

Проблемный датчик

В современных авто сигнализация подключается к датчикам. Причины сбоя могут быть разные: окислился контакт или поломался сам модуль. Для начала все необходимо тщательно проверить, а уже потом решать проблему.

# Общество Авто
По материалам: rsute

Последние новости

Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына - первоклашки
Наталья Подольская запечатлела Пресняковых на школьной линейке сына -
Певица Ханна рассекретила свою очередную беременность
Певица Ханна рассекретила свою очередную беременность
Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Девушка Тимати похвасталась своей грудью
Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Глюкоза отправила дочь в школу по видеосвязи
Надежда Бабкина сама отвела младшую внучку в первый класс
Надежда Бабкина сама отвела младшую внучку в первый класс
Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей
Администрацию Байдена уличили в цензуре соцсетей
Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя
Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя
По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян
В Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян
Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)
Как изменились звездные кинопары из известных фильмов (12 фото)
Даня Милохин рассказал, как сильно сократились просмотры его роликов в TikTok после ограничений.
Даня Милохин рассказал, как сильно сократились просмотры его роликов
Шесть знаков зодиака, в жизни которых произойдут глобальные перемены в сентябре 2022 года
Шесть знаков зодиака, в жизни которых произойдут глобальные перемены

Топ на сегодня

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Еще по теме

Что делать, если сломался пульт от телевизора?
GearEye: уникальная система поиска утраченных вещей
За ночь в Екатеринбурге сгорели три автомобиля
Найден ключ к похудению: специалисты рассказали, как избавиться от висцерального жира