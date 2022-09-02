Не работает ключ-пульт от автомобиля: причины сбоя

У владельцев автомобилей иногда возникают ситуации, когда они не могут попасть в машину либо просто закрыть ее. Есть разные причины, из-за которых может не работать ключ-пульт. Одни довольно быстро решаются, а другие требуют обращения к специалисту. Читайте далее, почему может перестать работать ключ-пульт от автомобиля.

Сели батарейки

Это одна из самых частых проблем, которая довольно быстро решается. Чтобы ее выявить, необходимо воспользоваться запасным пультом управления. Если он работает, значит, стоит поменять батарейки на основном. Стоит помнить, что каждая батарейка влияет на радиус действия, поэтому их необходимо подбирать строго под электронный ключ.

Определенная зона с радиоволнами

Если сигнализация автомобиля перестала отвечать на запросы рядом со стратегическим объектом, значит, виной всему радиопомехи. Это же может случаться на крупных автостоянках в центре города. Чтобы решить эту проблему, необходимо подойти как можно ближе к антенне автомобиля, тогда ключ-пульт заработает.

Внутренняя поломка системы сигнализации

Если ее использовать продолжительное время, то не мудрено, что она поломается. Иногда эту проблему можно решить довольно простым методом — заменить антенну. Но чаще всего причина кроется в самом передатчике: либо он сломался, либо установлен довольно близко к металлическим элементам в машине. В этом случае стоит обратиться к специалисту и переустановить передатчик в авто.

Севший аккумулятор в машине

Если в автомобиле продолжительное время включен охранный режим, из-за этого аккумулятор постепенно разряжается. Чтобы открыть свою машину, в которой села батарея, стоит воспользоваться ключом. Важно всегда следить за аккумулятором и проводить его диагностику, потому что он является одним из самых важных элементов во всем автомобиле.

Сбой электроники

Эта проблема является довольно распространенной. Она возникает из-за старой проводки. Если авто не отвечает на запросы или сигнализация включается и отключается сама по себе, тогда стоит обратиться к специалисту.

Окисление контактов в ключе-пульте

Эту проблему можно довольно быстро решить, почистив все контакты в пульте при помощи спирта. Она может возникать и в электронике автомобиля. Тогда придется протестировать всю машину, чтобы выявить источник этой неприятности.

Проблема в дверном механизме

Ее можно выявить, если на ключе показано, что дверь открыта, но на самом деле это не так. В этом случае необходимо проверить все дверные механизмы и центральный замок – это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалисту — это будет лучшим вариантом.

Проблемный датчик

В современных авто сигнализация подключается к датчикам. Причины сбоя могут быть разные: окислился контакт или поломался сам модуль. Для начала все необходимо тщательно проверить, а уже потом решать проблему.