Неизвестные взломали DEX KyberSwap на уровне фронтенда

Хакеры взломали внешний интерфейс некастодиальной биржи KyberSwap DeFi-проекта Kyber Network. Ущерб пользователей составил 265 000 USDC.

1/ ❗️Notice of Exploit of KyberSwap Frontend: We identified and neutralized an exploit on the KyberSwap frontend. Affected users will be compensated. We have summarized the details in this thread⬇️

1 сентября разработчики KyberSwap выявили подозрительную активность на уровне фронтенда. Закрыв интерфейс для проведения расследования, они обнаружили вредоносный код в инструменте Google Tag Manager (GTM).

Эксплойт вставлял ложное одобрение для транзакции, позволяя хакерам вывести средства пользователя на свои адреса.

Команда перезапустила интерфейс менее чем через два часа, удалив вредоносный код из GTM.

Атака затронула два адреса. Разработчики заверили, что пострадавшие получат полную компенсацию. По их мнению, злоумышленники были нацелены на кошельки китов.

Команда KyberSwap определила адреса хакеров в сетях Ethereum и Polygon, а также связалась с различными биржами для отслеживания и блокирования движения украденных активов.

По данным PeckShield, первоначальные средства для атаки злоумышленники вывели с централизованной платформы BitMart.

#PeckShieldAlert @KyberNetwork suffered a frontend exploit, ~265k $amUSDC were taken from 0x20fc…dc. It revoked the approval.

The stolen funds currently mainly sit in 0xfd6F29…65

PeckShield has detected the initial funds of the exploit are withdrawn from @BitMartExchange https://t.co/YnsKnafoUw pic.twitter.com/BkTzQgnWiO