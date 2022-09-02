Новый геймплей шутера Gungrave G.O.R.E., игра ожидается в подписке Game Pass

Вадим Карасев





Несколько недель назад разработчики игры Gungrave G.O.R.E. объявили дату релиза — 22 ноября 2022 года. После этого в сети появилась информация, что проект может стать частью подписки Game Pass, хотя официально это пока не подтверждено.

Youtube-канал Cycu1 опубликовал более 15 минут геймплея шутера Gungrave G.O.R.E. — его можно посмотреть ниже. Сама игра представляет собой футуристический шутер, события которого происходят на территории Юго-Восточной Азии. Игроки должны противостоять преступникам, которые стремятся распространить опасный наркотик.

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Напомним, Gungrave G.O.R.E. — это новая часть серии Gungrave, которая дебютировала в 2002 году на Playstation 2.