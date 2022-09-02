Объясните мне, что это за штука? (18 фото)
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Объясните мне, что это за штука? (18 фото)

Похоже на машину для пытокНу что, народ, давно ищите что-нибудь, чем можно поколоть лед? Вам сегодня повезло, ибо настало время для новой серии в нашей нерегулярной рубрике "Объясните мне, что это за штука?". Так что давайте обойдемся без долгих вступлений и сразу перейдем к просмотру.

Похоже на машину для пыток


Ответ: На самом деле это обычная плойка для волос.

Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?

Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?
Ответ: Зажигалка для кухонной газовой плиты.

Напоминает музыкальный инструмент

Напоминает музыкальный инструмент
Ответ: Устройство для пошива чулок.

Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищам

Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищам
Ответ: Это круговая логарифмическая линейка.

Эта странная штука была куплена на распродаже

Эта странная штука была куплена на распродаже
Ответ: Это страшное на первый взгляд устройство необходимо для того, чтобы брать лёд.

Металлический блок на ручке. Что это?

Металлический блок на ручке. Что это?
Ответ: Алюминиевый ручной утюг.

Крошечная штука, похожая на серьгу

Крошечная штука, похожая на серьгу
Ответ: Носовая манжета. Создаёт иллюзию пирсинга.

Что это может быть?

Что это может быть?
Ответ: Это кран из старой деревянной бочки.

Старая фотокамера или что это?

Старая фотокамера или что это?
Ответ: Сигнальный армейский фонарь.

Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?

Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?
Ответ: Карманные солнечные часы.

Медный наконечник с пластиковым конусом

Медный наконечник с пластиковым конусом
Ответ: Миниатюрная ваза для авто.

Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначением

Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначением
Ответ: Инструмент для растяжки ковров.

Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?

Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?
Ответ: Приспособление используется, чтобы отделить желток от белка. Однако его можно применять и для взбивания.

Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светит

Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светит
Ответ: Рефлектор Минина, предназначен для прогревания

Похоже на ложку, но закрывается сверху

Похоже на ложку, но закрывается сверху
Ответ: Это старый подогреватель для напитков.

Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?

Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?
Ответ: Это подставка для цветов.

Маленькая клетка со сферами

Маленькая клетка со сферами
Ответ: Шейкер, который находится внутри блендера.

Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляже

Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляже
Ответ: Аквариумные фильтры.
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По материалам: триникси

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