Объясните мне, что это за штука? (18 фото)

Вадим Карасев

Ну что, народ, давно ищите что-нибудь, чем можно поколоть лед? Вам сегодня повезло, ибо настало время для новой серии в нашей нерегулярной рубрике "Объясните мне, что это за штука?". Так что давайте обойдемся без долгих вступлений и сразу перейдем к просмотру.Похоже на машину для пытокОтвет: На самом деле это обычная плойка для волос.Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?Ответ: Зажигалка для кухонной газовой плиты.Напоминает музыкальный инструментОтвет: Устройство для пошива чулок.Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищамОтвет: Это круговая логарифмическая линейка.Эта странная штука была куплена на распродажеОтвет: Это страшное на первый взгляд устройство необходимо для того, чтобы брать лёд.Металлический блок на ручке. Что это?Ответ: Алюминиевый ручной утюг.Крошечная штука, похожая на серьгуОтвет: Носовая манжета. Создаёт иллюзию пирсинга.Что это может быть?Ответ: Это кран из старой деревянной бочки.Старая фотокамера или что это?Ответ: Сигнальный армейский фонарь.Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?Ответ: Карманные солнечные часы.Медный наконечник с пластиковым конусомОтвет: Миниатюрная ваза для авто.Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначениемОтвет: Инструмент для растяжки ковров.Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?Ответ: Приспособление используется, чтобы отделить желток от белка. Однако его можно применять и для взбивания.Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светитОтвет: Рефлектор Минина, предназначен для прогреванияПохоже на ложку, но закрывается сверхуОтвет: Это старый подогреватель для напитков.Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?Ответ: Это подставка для цветов.Маленькая клетка со сферамиОтвет: Шейкер, который находится внутри блендера.Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляжеОтвет: Аквариумные фильтры.