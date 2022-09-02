Обязательную маркировку пива отложили

Эксперимент по маркировке пива продлевается до 28 февраля 2023 года. Соответствующее постановление кабмина от 20.08.2022 № 1466 вступает в силу 2 сентября.

Кроме пива и напитков на его основе, эксперимент продлевается для биологически активных добавок к пище, а также парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук и антисептиков.

Напомним, эксперимент по маркировке пива начался 1 апреля 2021 года. Изначально его планировали завершить 31 августа 2022 года. После чего маркировка такой продукции должна была стать обязательной.







