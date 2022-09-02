Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу

Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, почему ее не пускают в школу, где она училась. 36-летняя телезвезда разоткровенничалась о своей юности. Ольга Бузова вспомнила, как ей удавалось учиться в школе на отлично, но при этом быть бунтаркой. Ведущая шоу «Звезды в Африке» гордится тем, что получала высокие оценки по всем предметам. При этом она оставила не самые приятные воспоминания о себе у преподавателей. Ольга призналась, что часто конфликтовала с директором учебного заведения из-за своего поведения и нарушения дресс-кода. По словам поп-дивы, даже сейчас она боится зайти на порог родной школы. «Я была очень прилежной ученицей, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я окончила с медалью», — призналась Бузова.Исполнительница хита «Вот она я» считает, что причиной этого стал ее скандальный имидж. «Меня не пускают из-за моих позиций. Ко мне относятся ровно 50 на 50. Для кого-то я мотиватор, человек, который живет по чести, по совести, никому зла не желает. А для кого-то я – красная тряпка. Причем, никто не может объяснить, с чем это связано. Но я не бумажка сторублевая, чтобы всем нравиться. Это нормально, к сожалению», — цитирует «Пятый канал» Ольгу. Бузова родилась в Санкт-Петербурге. Будущая звезда окончила гимназию № 631 в Приморском районе города. После этого она поступила в СПбГУ на географический факультет. Девушка попала в реалити-шоу «Дом-2», которое принесло ей огромную популярность. Бывшая актриса Московского Художественного академического театра им. М. Горького поддалась ностальгии во время праздничного концерта в Кремле в честь Дня знаний. Ольга зажигательно выступила на сцене с новым треком, а затем устроила романтический ужин с Тимуром Батрутдиновым.