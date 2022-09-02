Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу

Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, почему ее не пускают в школу, где она училась. 36-летняя телезвезда разоткровенничалась о своей юности. Ольга Бузова вспомнила, как ей удавалось учиться в школе на отлично, но при этом быть бунтаркой. Ведущая шоу «Звезды в Африке» гордится тем, что получала высокие оценки по всем предметам. При этом она оставила не самые приятные воспоминания о себе у преподавателей. Ольга призналась, что часто конфликтовала с директором учебного заведения из-за своего поведения и нарушения дресс-кода. По словам поп-дивы, даже сейчас она боится зайти на порог родной школы. «Я была очень прилежной ученицей, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я окончила с медалью», — призналась Бузова.
Исполнительница хита «Вот она я» считает, что причиной этого стал ее скандальный имидж. «Меня не пускают из-за моих позиций. Ко мне относятся ровно 50 на 50. Для кого-то я мотиватор, человек, который живет по чести, по совести, никому зла не желает. А для кого-то я – красная тряпка. Причем, никто не может объяснить, с чем это связано. Но я не бумажка сторублевая, чтобы всем нравиться. Это нормально, к сожалению», — цитирует «Пятый канал» Ольгу.  Бузова родилась в Санкт-Петербурге. Будущая звезда окончила гимназию № 631 в Приморском районе города. После этого она поступила в СПбГУ на географический факультет. Девушка попала в реалити-шоу «Дом-2», которое принесло ей огромную популярность. Бывшая актриса Московского Художественного академического театра им. М. Горького поддалась ностальгии во время праздничного концерта в Кремле в честь Дня знаний. Ольга зажигательно выступила на сцене с новым треком, а затем устроила романтический ужин с Тимуром Батрутдиновым.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя спрашивать у карт Таро
Чтобы не навредить и получить полезные рекомендации: о чем нельзя
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Медведев пригрозил перестать поставлять газ в Европу
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3 сентября
Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera

Еще по теме

Бузова рассказала про свой последний секс и сразила откровенностью поклонников наповал
Ольга Бузова рассказала о своих миллионах
Ольга Бузова высказалась о своей свадьбе
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания