Омбудсмен заявила о пяти тяжелобольных моряках РФ среди удерживаемых в украинском порту

Пятеро из удерживаемых в украинском порту российских моряков тяжело больны. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в последнее время обострилась ситуация вокруг экипажей девяти гражданских судов, которые более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. На кораблях в данный момент находятся 66 моряков, пятеро из них тяжело больны, рассказала Москалькова. У каждого судна дежурит вооруженная охрана, морякам нельзя выходить на берег.

«Ко мне ежедневно поступают обращения от моряков и их родственников, которые требуют принять неотложные меры по их освобождению», — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что уже направила обращения в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с призывом оказать содействие в немедленном возвращении российских моряков на Родину.

В начале мая Татьяна Москалькова сообщала об освобождении 11 моряков с сухогруза «Авангард», прибывшего в Измаил из Греции. Они были блокированы украинскими пограничниками с началом спецоперации на Украине. Моряков удалось освободить благодаря проделанной по поручению президента совместной работе правозащитников, Минобороны и МИД, уточнила омбудсмен.