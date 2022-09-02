Озвучены последствия полной остановки «Северного потока»

Вадим Карасев

Замглавы ФНЭБ Гривач: остановка «Северного потока» приведет к еще большему росту цен

Санкционный режим привел к выводу из строя последнего работающего агрегата газопровода «Северный поток». Значит, следует ожидать дальнейшего роста цен и ухудшения ситуации с энергетической безопасностью в Европе. Такие последствия полной остановки «Северного потока» в беседе с «Лентой.ру» озвучил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом объявил «Газпром». На единственной оставшейся турбине обнаружили неисправности. Ростехнадзор выдал компании предупреждение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

«К сожалению, худшие опасения оправдались. Нарушение сервисного обслуживания турбин в результате санкционных действий Канады, Великобритании и ЕС привело к выходу из строя и последнего работающего агрегата на КС "Портовая"», — отреагировал Гривач.

При этом аналитик напомнил, что до отопительного сезона еще есть время. «Есть немного времени для урегулирования возникшей проблемы или запуска "Северного потока-2" для компенсации выпавших мощностей транспортировки газа европейским потребителям», — добавил он.

Также Гривач отметил отношение к газу из России у европейских лидеров. «Ну и привет главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с ее идеями по поводу введения потолка цен на российский газ», — подытожил он.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть, сообщила в Twitter журналист Sky News Тамара Коэн. «Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала она.