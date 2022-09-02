Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
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Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы

Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программыЭрнст сообщил, что Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы

Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает ТАСС.

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. (…) Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сообщил Эрнст.

Развлекательные телепередачи перестали выходить в эфир на Первом канале с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

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По материалам: lenta.ru

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