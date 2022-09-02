Певица Ханна рассекретила свою очередную беременность

Певица Ханна поделилась радостной новостью. Артистка ближе к конце зимы родит своему мужу Пашу (Павел Курьянов) еще одного ребенка. Супруги не стали делать из этого радостного события тайну. Буквально несколько часов назад певица опубликовала видео, на кадрах которого она продемонстрировала небольшой животик. Комментарий к публикации окончательно расставил все точки над «i». «Счастье становится ещё более полноценным», — поделилась эмоциями Ханна.«Хороших людей должно быть больше», — поддержал супругу Пашу. Он, как видно, очень рад, что скоро в его семье появится еще один ребенок. Можно предположить, что бывший бизнес партнер Тимати мечтает о рождении сына. Насколько можно судить, артистка находится на ранних сроках беременности. Так что фанатов звезды ждут несколько увлекательных месяцев с большим количеством контента. Певица наверняка проведет и гендер-пати, и baby shower. Напомним, что первенец пары появился на свет в 2018 году. Дочку Ариадну певица родила в Майами. Недавно Ханна с мужем переехали в новый просторный дом с роскошным ремонтом. Супруги специально откладывали рождение второго ребенка до того момента, как «квартирный вопрос» будет решен.