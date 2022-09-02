По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
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По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра

По мнению Кадони, между Безусом и горной проскочила искра
Несмотря на то, что в ближайшее время Екатерина Горина точно не захочет снова выйти замуж, однако между ней и Алексеем Безусом явно появляется совсем не дружеская симпатия. Ведущие Дом-2 уверены, что в ближайшее время Екатерина Горина точно не захочет выходить замуж. И дело вовсе не в том, что она до сих пор не развелась с Артуром Николайчуком. К слову, в социальных сетях она искренне возмущается и активно называет экс-супруга безответственным. А сейчас у нее появилась достаточно сильная симпатия к бывшему другу — Алексею Безусу. В итоге она сама начала ему навязываться. Как оказалось, на её симпатию обратили внимание не только участники, но и ведущие проекта.

Влад Кадони уверяет, что между этой парой промелькнула искра, их начало тянуть друг к другу и сейчас они испытывают лёгкую влюблённость. В итоге Катя пожелала всё узнать об объекте своей симпатии, хотя с Лешей она общалась в течение года. А Безус резко засмущался и заявил, что его сковывают определённые обязательства перед Татьяной Репиной.

Кадони уверен, что рядом с Лешей Катя буквально светится. Но далеко не факт, что он прав, ведь проект для девушки может оказаться важнее любых отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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