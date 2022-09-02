Поляки захотели вернуть утраченное имущество на Украине
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Поляки захотели вернуть утраченное имущество на Украине

Поляки захотели вернуть утраченное имущество на УкраинеПольский активист Ренкас заявил, что поляки хотят вернуть утраченное имущество на Украине

Поляки захотели вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны и подали в суды более полутора тысяч исков. Об этом сообщил польский политический деятель Конрад Ренкас, передает «Страна».

«Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсаций за недвижимость», — заявил активист.

Ренкас уточнил, что такие права могут предъявить около 150 тысяч поляков, потребовав вернуть имущество на пять миллиардов долларов.

Портал отмечает, что речь идет о поляках, которых насильственно выселяли с Украины в военные годы. Они намерены «вернуть квартиры во Львове», несмотря на то, что официальная Варшава поддерживает Киев.

Вопрос реституций в Польше был закрыт в 1990-е годы, когда был принят закон о выплатах пострадавшим или их потомкам пятой части от потерянного имущества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. По его словам, Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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