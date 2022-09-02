Последние новости "контрнаступления" ВСУ на Херсон: самоубийственные рейды украинцев

Вадим Карасев

Военный обозреватель Борис Рожин в Telegram рассказал о ходе боевых действий во время контрнаступления ВСУ на херсонском и николаевском направлении.

Как отмечает автор материала, украинская армия в данный момент пытается прорвать оборону ВС РФ в направлении Зеленодольск – Нововознесенск Высокопольского района Херсонской области. По словам Рожина, российские военнослужащие "ведут тяжёлые бои, проявляя стойкость". Обороняясь, Вооружённые силы прибегают к использованию ствольной и реактивной артиллерии, а также авиации и тяжёлых огнемётных систем.

Аналогичные действия по прорыву российской обороны ВСУ предпринимает у населённых пунктов Осокоровка, Ново-Воронцовка, Апостолово. Согласно информации обозревателя, ВСУ несёт серьёзные потери в ходе прорыва. В свою очередь, армия РФ сменила тактическое положение, вскоре российским подразделениям удалось окружить наступающие силы противника в н.п. Петровка.

Карта боев на севере Херсонской области (карту можно увеличить)

Что касается Снигирёвского района Николаевской области, контролируемого Россией, ВСУ предприняли вылазку в направлении села Благодатное. Атака была отбита, в результате чего украинская сторона потеряла две БМП и несколько военнослужащих. Рожин называет тактические действия Вооружённых сил Украины "самоубийственными вылазками". По словам военкора, украинские военные фактически наступают в чистом поле и без артиллерийского прикрытия, что приводит к высоким потерям.

29 августа украинские СМИ заявили о начале контрнаступления на Херсон. Военкоры сообщали об активизации ВСУ на херсонском, криворожском и николаевском направлениях. 30 августа российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября российской стороне удалось предотвратить захват Запорожской АЭС украинским спецназом.

Потери украинской стороны в ходе контрнаступления на Херсон

На николаевско-криворожском направлении ВСУ потеряли 13 танков, 19 БМП и 12 других боевых бронемашин, а также 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве также заявили об уничтожении в Херсонской области двух украинских штурмовиков Су-25 и одного истребителя МиГ-29, переоборудованного для использования американских ракет HARM.

Карта боевых действий на северо-западе Херсонской области (карту можно увеличить)

По информации крупных мировых СМИ, украинская армия несёт большие потери в ходе контрнаступления на херсонском направлении. К перспективе возвращения Херсона под контроль Киева на Западе также сомневаются, однако для Джо Байдена и США даже локальные успехи украинской армии позволят смягчить вероятное поражение на промежуточных выборах.