Посольство России призвало США остановить пропаганду против российских СМИ

Посольство России в Вашингтоне призвало США перестать заниматься пропагандистскими кампаниями в отношении российских СМИ. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале посольства в ответ на публикацию Госдепа США о руководителе Russia Today Маргарите Симоньян.

На сайте Госдепа 31 августа появился текст «Лица кремлевской пропаганды», в котором Симоньян называют «одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента РФ Владимира Путина».

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий», — подчеркнули в российском посольстве. Там считают, что Госдеп проявляет «трудноскрываемую ревность по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к российской прессе».

«Призываем авторов подобных докладов набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения. Перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — говорится в сообщении.