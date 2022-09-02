Посольство России призвало США остановить пропаганду против российских СМИ
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Посольство России призвало США остановить пропаганду против российских СМИ

Посольство России призвало США остановить пропаганду против российских СМИ

Посольство России в Вашингтоне призвало США перестать заниматься пропагандистскими кампаниями в отношении российских СМИ. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале посольства в ответ на публикацию Госдепа США о руководителе Russia Today Маргарите Симоньян.

На сайте Госдепа 31 августа появился текст «Лица кремлевской пропаганды», в котором Симоньян называют «одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента РФ Владимира Путина».

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий», — подчеркнули в российском посольстве. Там считают, что Госдеп проявляет «трудноскрываемую ревность по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к российской прессе».

«Призываем авторов подобных докладов набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения. Перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — говорится в сообщении.

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По материалам: pnp.ru

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