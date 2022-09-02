Посольство России прокомментировало заявление Госдепа США о Симоньян

Вадим Карасев

В посольстве России назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности

Заявление госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности российской прессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

31 августа на сайте госдепа появилась публикации о журналистке, где ее называют «одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина».

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий», — отметили в посольстве.

Авторам подобных докладов дипломаты посоветовали «набраться мужества», а также «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».

«То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — резюмировали дипломаты.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами под символикой полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.