Приметы, связанные с чаем: почему его не стоит разбавлять холодной водой

В восточных странах чай очень ценится. Там даже есть особый ритуал, а именно чайная церемония. Тем не менее у других народов не существовали чайные правила, но есть различные суеверия. Далее мы расскажем, почему, согласно приметам, нельзя разбавлять чай водой.

Какие приметы связаны с чаем

Ранее не принято было разбавлять чай холодной водой, потому что это автоматически считалось колдовским обрядом, как смешивание живого и мертвого. Эти ритуалы использовали колдуньи, чтобы поссорить и заставить расстаться влюбленную пару.

Второе суеверие гласит, что разбавлять чай не стоит, так это может привести к потере финансового благополучия. А все потому, что чашка изначально будет полупустой, как кошелек. Поэтому его всегда наливают до самых краев, чтобы избежать различных негативных примет.

В давние времена люди не разбавляли чай, потому что вся холодная вода находилась в колодцах или уличных водоемах, и в ней было много различных бактерий. По этой причине ее не использовали. В нашем мире этого можно легко избежать, так как существует огромное количество разных фильтров и очистительных систем.

Как избежать различных негативных суеверий

Горячий чай можно разбавить с помощью кубиков льда, сделанных из мятной или лимонной воды, чтобы напиток приобрел дополнительный насыщенный вкус. Тем, кто любит пить чай с молоком, можно смело разбавлять им, потому что приметы и суеверия этого напитка не касаются.

Как правильно охладить чай без потери изначальных вкусовых качеств

Охладить его можно с помощью переливания из одной чашки в другую. Так он будет быстрее остывать. Переливание чая из чашки в блюдце — тоже один из простых способов, который поможет его быстро остудить. Такой метод использовали люди в давние времена. Он отлично работает и подходит тем, кто любит долгие чайные церемонии. Подержать чашку с чаем на окне. Этот способ универсален и подходит даже для офиса, пока напиток охлаждается, можно заниматься работой или уборкой рабочего места, квартиры, дома. Главное, не забыть про него, иначе придется пить холодный чай. В чашку опустить пару ложек. Перед этим их необходимо подержать под холодной водой. Они впитают в себя все тепло и чай быстро охладится.