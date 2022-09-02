Приметы, связанные с чаем: почему его не стоит разбавлять холодной водой
В восточных странах чай очень ценится. Там даже есть особый ритуал, а именно чайная церемония. Тем не менее у других народов не существовали чайные правила, но есть различные суеверия. Далее мы расскажем, почему, согласно приметам, нельзя разбавлять чай водой.
Какие приметы связаны с чаем
Ранее не принято было разбавлять чай холодной водой, потому что это автоматически считалось колдовским обрядом, как смешивание живого и мертвого. Эти ритуалы использовали колдуньи, чтобы поссорить и заставить расстаться влюбленную пару.
Второе суеверие гласит, что разбавлять чай не стоит, так это может привести к потере финансового благополучия. А все потому, что чашка изначально будет полупустой, как кошелек. Поэтому его всегда наливают до самых краев, чтобы избежать различных негативных примет.
В давние времена люди не разбавляли чай, потому что вся холодная вода находилась в колодцах или уличных водоемах, и в ней было много различных бактерий. По этой причине ее не использовали. В нашем мире этого можно легко избежать, так как существует огромное количество разных фильтров и очистительных систем.
Как избежать различных негативных суеверий
Горячий чай можно разбавить с помощью кубиков льда, сделанных из мятной или лимонной воды, чтобы напиток приобрел дополнительный насыщенный вкус. Тем, кто любит пить чай с молоком, можно смело разбавлять им, потому что приметы и суеверия этого напитка не касаются.