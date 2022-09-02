Продукты по временам года для здоровья и энергетики
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Продукты по временам года для здоровья и энергетики

Продукты по временам года для здоровья и энергетики

В любое время года важно питаться вкусно и разнообразно, чтобы получить необходимые витамины и микроэлементы. Здоровое питание — это не только хорошее настроение, но и сильная энергетика. О том, какие продукты подойдут в разные времена года, расскажут специалисты в области биоэнергетики.


Каждый сезон требует разных энергозатрат и нагрузок, поэтому наше питание в зимнее время значительно отличается от летнего. Для того, чтобы в каждое время года чувствовать себя на высоте и не испытывать проблем со здоровьем, важно помнить о сбалансированной еде, которая несет пользу для организма. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие именно продукты подходят для разных сезонов, и в чем заключается их польза.

Зима

В зимний период организму требуется много энергии для того, чтобы согреться. Чувство голода в холодное время года становится сильнее, что часто становится причиной переедания. В такой период важно получать достаточное количество калорий, но при этом не набирать лишних килограммов. Для зимних месяцев подойдут супы и каши, компоты и морсы, орехи, цитрусовые натуральные пряности и специи. Богатые углеводами сезонные продукты (бобовые и корнеплоды) уберегут от переедания и чувства голода.

Витамины и микроэлементы получают из: авокадо, цитрусовых, бананов, киви, картофеля, капусты, свеклы, моркови, фасоли, бобов, тыквы, чечевицы, лука. Не обходят стороной и продукты животного происхождения. Вкусные и полезные супы-пюре согреют зимними вечерами, а добавление пряностей придаст блюдам невероятный аромат и улучшит настроение.

Весна


Весенний период также непрост: организм ослаблен, и ему требуется больше витаминов. Избавиться от сонливости, утомляемости и простудных заболеваний становится сложнее, но на помощь придут полезные продукты. Разнообразны рацион и яркие подачи помогут сохранить позитивный настрой, повысить иммунитет и обойтись без болезней. Пищи требуется меньше, однако есть ее нужно чаще, чтобы к летнему сезону не сетовать о набранном весе, скинуть который быстро не всегда получается.

Весенняя продуктовая корзина: салаты, свежие и маринованные овощи, цельно зерновые каши, сухофрукты, орехи, яблоки, кисломолочные продукты, травяные настои из ягод с добавлением целебных трав. Шпинат, руккола, лук-шалот, спаржа — все эти продукты содержат необходимые для активного образа жизни микроэлементы, и их важно включать в рацион.

Лето

Летняя пора — самая долгожданная. В теплый сезон пищи требуется значительно меньше, чем употребляемой жидкости, однако без полезной еды не обойтись. В этот период выбирают низкокалорийные продукты, не забывая разнообразить рацион белковой пищей. Напитки в это время года также играют важную роль и помогают избежать обезвоживания. Чистая вода — самое оптимальное средство, а вот сладкие напитки будут вредить фигуре и здоровью. Обилие сезонных овощей, ягод и фруктов — настоящий пир для тех, ко хочет питаться вкусно и полезно.

В летний период едят: мясо и рыбу, молочные и кисломолочные продукты, зелень, ягоды, яблоки, груши, арбузы, дыни. Не забывают и о морепродуктах, которые усваиваются легче, обладают большим содержанием йода и способствуют оздоровлению. Утолить голод помогают простые салаты из помидор, огурцов, вареных яиц, заправленные натуральным йогуртом или нежирной сметаной.

Осень


Осень вновь требует более жирной и сытной пищи, и аппетит растет. Избежать проблем с лишним весом поможет правильный выбор: употребление яиц, орехов, морепродуктов и рыбных продуктов. Отличительной особенностью осени остается богатая сезонная продукция: тыквы, кабачки, репа и редька, картофель и прочие дары огорода прекрасно поддержат иммунитет и избавят от серьезных заболеваний в сезон простуд.

Для осени подойдут следующие продукты: кукуруза, фасоль, тыквенные супы и запеканки, сливочные супы с добавлением рыбы, яблоки (свежие и запеченные с корицей и медом), морковь, виноград, облепиха. Большое количество ягод и трав позволяет делать целебные настои, способные справиться с простудными заболеваниями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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