Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
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Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду

Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Певец Прохор Шаляпин пожаловался на высокие цены.   Недавно с российского рынка ушли почти все популярные иностранные бренды одежды, причем как сегмента люкс, так и масс-маркета. Общественность сейчас возлагает надежды на отечественных дизайнеров, однако Прохор Шаляпин негодует, что их продукция стоит дорого. 38-летний Прохор Шаляпин верит в развитие отечественной модной индустрии. Артист уверен, что наши дизайнеры смогут заменить ушедших иностранцев. Однако у него есть претензия относительно цен. «Я как потребитель не хочу сильно денежки тратить на одежду. У меня их, может, и нет. Поэтому лучше куплю подделку на рынке. Хочу верить в российских дизайнеров, но по большому счету, если стоит выбор, купить пиджак из Китая за 100 долларов или 200 у Зайцева, выберу, конечно, первое. Где патриотизм? Патриотизм заканчивается там, где заканчиваются деньги», — улыбается исполнитель.
Тем не менее Прохора не печалит исчезновение зарубежных брендов с российского рынка. «Не могу сказать, что я расстроился из-за закрытия этих магазинов. Та же Zara у нас одна, в Америке — другая. Заходишь в нашу Zara, а он как другой магазин совершенно. Бренд один, а вещи разные. У меня одежды полно. Мне хватит. Если что заскочу на Дубровку, что-то мне дизайнеры подарят за рекламу. Я, слава Богу, пользуюсь этим часто, поддерживаю их», — говорил исполнитель. В YouTube-шоу «Поясни за...» певец поделился мнением и о выходке Chanel. В начале апреля вокруг модного дома разразился скандал. Бренд отказался продавать вещи клиентам с российским паспортом, если те не подпишут специальный бланк. «Это неуважение к стране, к россиянам. Как можно требовать за какую-то сумку, которая стоит не три копейки, подписывать документы, отречься от своей страны. Это невиданное хамство!» — сказал Шаляпин.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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