Против Celsius подали новый коллективный иск в США

Группа держателей кастодиальных счетов в Celsius Network обратилась в суд по делам о банкротстве с просьбой разрешить вывод их средств.

Иск объединяет 64 инвестора, владеющих криптовалютами на сумму $22,5 млн в кастодиальном сервисе Celsius. Интересы группы представляет юридическая фирма Togut, Segal & Segal.

13 июня криптокредитор приостановил вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами. Спустя месяц, 14 июля, Celsius и некоторые аффилированные структуры подали заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.

Платформа представила план реорганизации бизнеса, ориентированный на использование доходов майниговой "дочки" для погашения требований кредиторов. Обязательства Celsius превышают активы компании на $2,85 млрд.

В оформленном Togut, Segal & Segal коллективном иске, группа клиентов просит суд вынести декларативное решение, требующее от платформы разрешить снятие средств с кастодиальных счетов.

Согласно документу, по "Условиям использования" эти активы отделены от других продуктов Celsius и клиенты сохраняют постоянное право собственности на них.

В ходе различных слушаний суд "ясно дал понять", что активы в кастодиальном сервисе не являются собственностью компании и должны быть возвращены инвесторам, заявили истцы.

Владельцы счетов отметили, что у платформы есть необходимый объем и виды криптовалют для выполнения их требований, но она этого не делает.

"Постоянный отказ должника выполнить изъятие всех активов, находящихся в кастодиальном сервисе, создал огромные трудности для его пользователей, о чем указано в сотнях писем и заявлений, поданных в ходе слушаний", — говорится в иске.

Криптовалюта с кастодиальных счетов не может использоваться для покрытия требований инвесторов в другие продукты платформы вроде Earn, сказано в документе.

Напомним, в июле юридическая фирма Bragar Eagel & Squire подала от лица инвесторов коллективный иск против Celsius. Компанию обвинили во введении пользователей в заблуждение касательно "своих финансовых продуктов".

Платформа также столкнулась с обвинениями со стороны бывшего DeFi-подрядчика KeyFi в неисполнении обязательств, но в августе подала к фирме и ее основателю встречный иск.