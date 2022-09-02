Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Против Celsius подали новый коллективный иск в США

Против Celsius подали новый коллективный иск в США


Группа держателей кастодиальных счетов в Celsius Network обратилась в суд по делам о банкротстве с просьбой разрешить вывод их средств.


Иск объединяет 64 инвестора, владеющих криптовалютами на сумму $22,5 млн в кастодиальном сервисе Celsius. Интересы группы представляет юридическая фирма Togut, Segal & Segal.


13 июня криптокредитор приостановил вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами. Спустя месяц, 14 июля, Celsius и некоторые аффилированные структуры подали заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. 


Платформа представила план реорганизации бизнеса, ориентированный на использование доходов майниговой "дочки" для погашения требований кредиторов. Обязательства Celsius превышают активы компании на $2,85 млрд.


В оформленном Togut, Segal & Segal коллективном иске, группа клиентов просит суд вынести декларативное решение, требующее от платформы разрешить снятие средств с кастодиальных счетов.


Согласно документу, по "Условиям использования" эти активы отделены от других продуктов Celsius и клиенты сохраняют постоянное право собственности на них. 


В ходе различных слушаний суд "ясно дал понять", что активы в кастодиальном сервисе не являются собственностью компании и должны быть возвращены инвесторам, заявили истцы.


Владельцы счетов отметили, что у платформы есть необходимый объем и виды криптовалют для выполнения их требований, но она этого не делает.   


"Постоянный отказ должника выполнить изъятие всех активов, находящихся в кастодиальном сервисе, создал огромные трудности для его пользователей, о чем указано в сотнях писем и заявлений, поданных в ходе слушаний", — говорится в иске.


Криптовалюта с кастодиальных счетов не может использоваться для покрытия требований инвесторов в другие продукты платформы вроде Earn, сказано в документе.


Напомним, в июле юридическая фирма Bragar Eagel & Squire подала от лица инвесторов коллективный иск против Celsius. Компанию обвинили во введении пользователей в заблуждение касательно "своих финансовых продуктов".


Платформа также столкнулась с обвинениями со стороны бывшего DeFi-подрядчика KeyFi в неисполнении обязательств, но в августе подала к фирме и ее основателю встречный иск.

# Экономика celsius network, коллективный иск, суд, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Воспоминания о лете
Воспоминания о лете
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона

Еще по теме

В США подали коллективный иск против ​​Celsius Network
Celsius подала заявление о банкротстве
Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн
Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов