Регина Тодоренко судится с молодой писательницей
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Регина Тодоренко судится с молодой писательницей

Регина Тодоренко судится с молодой писательницей
Ведущая Регина Тодоренко поссорилась с девушкой из-за детской книжки. Телеведущая подала в суд на молодую писательницу Дарину Мишину, которая помогала ей в написании детской книги. Она требует с нее восемь миллионов рублей. История началась в 2019 году, когда Мишина обратилась к Тодоренко с предложением о написании детской книги. Как считает Мишина, Тодоренко хотела присвоить авторство себе.
Менеджер Тодоренко на каком-то этапе объявил, что сотрудничество будет приостановлено. Мишина рассказала об этой истории своим подписчикам. В итоге спустя восемь месяцев Тодоренко обратилась в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство, сообщает Mash. Напомним, что Регина Тодоренко — жена музыканта Влада Топалова. У них двое общих детей.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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