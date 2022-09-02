Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
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Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег

Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег


Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters.


Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года.


Секция по отмыванию денег Министерства юстиции якобы попросила Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США.


Отдел Минюста также интересовали любые записи компании с инструкциями по "уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance" или "переданных из Соединенных Штатов".


Источники Reuters пояснили, что запрос Минюста был частью продолжающегося расследования о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях.


Власти также интересуются потенциальными нарушениями Закона о банковской тайне со стороны Binance. Его нормы требуют от компаний регистрации в Минфине и соблюдения норм борьбы по отмыванию денег, если они ведут "существенный" бизнес в США.


Законодательство по защите финансовой системы страны предусматривает тюремные сроки до 10 лет, отметили в Reuters.


"Регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой компании. Мы постоянно работаем с ведомствами для решения любых вопросов, которые могут у них возникнуть", — ответил директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн на вопрос о расследовании.


По его словам, команда специалистов по безопасности и соблюдению комплаенса насчитывает 500 человек. Среди них бывшие сотрудники регуляторов и правоохранительных органов, добавил Хиллманн.


В январе Reuters написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса.


В июне аналитики агентства заявили, что в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд.


Напомним, власти Индии заподозрили биржу WazirX в отмывании денег на сумму более $350 млн. В 2019 году Binance объявила о приобретении платформы.


Чжао заявил об отсутствии связи его компании с индийской криптоторговой площадкой. По его словам, сделка не состоялась.


Соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг ряд утверждений главы Binance касательно взаимоотношений платформ.

# Экономика binance, расследование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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