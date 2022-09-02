Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте

Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте

Сбережения стоит хранить в рублях или золоте, поскольку вклады россиян в валюте фактически превратились в рублевые из-за потери попавшими под санкции банками долларовых активов. Об этом «360» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По его словам, больше нет реального обеспечения валютных вкладов, поэтому теперь вкладчикам их могут вернуть только рублями. Эксперт посоветовал хранить деньги именно в них, а держателям валюты дождаться ноября. К этому времени государство установит курс в 70-75 рублей за доллар, что позволит выгодно продать валюту. Если же требуется валютная диверсификация, но нет желания хранить деньги в рублях, то подходящим вариантом станет золото, добавил он.

«В качестве альтернативы можно пойти и купить золото в двух вариантах — непосредственно металл или на брокерском счету. Это если вы хотите застраховаться, грубо говоря, от краха. Пока никаких предпосылок к нему в России нет. Сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с тем, что было в последние годы», — уточнил Голубовский.

Он также посоветовал покупать монеты, а не слитки, потому что последние остаются в контуре банковского обращения, а монеты всегда можно реализовать у независимых дилеров. 

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов
Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
Бывшая жена Майкла Джексона намекнула на частичную вину в смерти певца
Бывшая жена Майкла Джексона намекнула на частичную вину в смерти певца
Коридор затмений и 7 ретроградных планет: гороскоп на осень 2022 года
Коридор затмений и 7 ретроградных планет: гороскоп на осень 2022 года
Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
Первый канал вернет в сетку вещания развлекательные программы
В США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море
В США подтвердили захват американских беспилотников в Красном море
"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла Пугачева решила набить морду по приезде в Россию
"Наведет порядок в шоу-бизнесе": стало известно, кому Алла
Собака охраняет покой малыша
Собака охраняет покой малыша
Александр Ревва скрывается в России
Александр Ревва скрывается в России
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Кристину Асмус нужно призвать к закону, заявил Шахназаров
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая
Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию

Еще по теме

Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте стоит хранить 100 тысяч рублей
Минфин рекомендует хранить деньги в рублях
Силуанов посоветовал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения
Кудрин дал россиянам совет по хранению сбережений