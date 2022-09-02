Россиянам посоветовали хранить сбережения в рублях и золоте

Сбережения стоит хранить в рублях или золоте, поскольку вклады россиян в валюте фактически превратились в рублевые из-за потери попавшими под санкции банками долларовых активов. Об этом «360» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По его словам, больше нет реального обеспечения валютных вкладов, поэтому теперь вкладчикам их могут вернуть только рублями. Эксперт посоветовал хранить деньги именно в них, а держателям валюты дождаться ноября. К этому времени государство установит курс в 70-75 рублей за доллар, что позволит выгодно продать валюту. Если же требуется валютная диверсификация, но нет желания хранить деньги в рублях, то подходящим вариантом станет золото, добавил он.

«В качестве альтернативы можно пойти и купить золото в двух вариантах — непосредственно металл или на брокерском счету. Это если вы хотите застраховаться, грубо говоря, от краха. Пока никаких предпосылок к нему в России нет. Сейчас очень хорошие цены на золото по сравнению с тем, что было в последние годы», — уточнил Голубовский.

Он также посоветовал покупать монеты, а не слитки, потому что последние остаются в контуре банковского обращения, а монеты всегда можно реализовать у независимых дилеров.