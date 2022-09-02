Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
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Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии

Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии«Прайм»: при оформлении пенсии подтвердить стаж работы могут справки из архива и с работы

При оформлении пенсии подтвердить стаж работы можно не только с помощью записей в трудовой книжке. Об аналогах этого документа рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В, Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Статист отметила, что при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке, его могут подтвердить справки из архива или с работы. В частности, письменные трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и удостоверения. Также подтвердить стаж могут и коллеги.

«Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период», — отметила Лебединская.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж. Речь идет о периоде на стыке 1980-х и 1990-х годов, когда люди чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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