Сенатор Полетаев рассказал об участии западных политиков в сходке радикальной оппозиции

В Вильнюсе с 31 августа по 2 сентября проходит съезд представителей радикальной оппозиции, в котором участвуют парламентарии из Великобритании, Германии, Литвы и Эстонии, представители правительств Латвии, Литвы и Польши, депутаты Европарламента, американские эксперты. Об этом заявил член Комиссии Совета Федарации по защите госсуверенитета Владимир Полетаев, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Сенатор считает, что присутствие чиновников и парламентариев из западных стран на одном мероприятии с лицами, признанными виновными в организации массовых беспорядков и публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, говорит о намерении Запада продолжать попытки вмешательства во внутренние дела России с использованием радикалов.

«Участие западных политиков и официальных лиц в сходке радикальной оппозиции подтверждает системный характер отношений США и стран НАТО с деструктивными структурами», — заявил Полетаев.

По словам сенатора, эти политики и официальные лица «публично засвидетельствовали свои связи с радикальной оппозицией», а значит, все их дальнейшие контакты с россиянами и российскими организациями будут рассматриваться как попытки вмешательства во внутренние дела России.