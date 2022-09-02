Сенатор Полетаев рассказал об участии западных политиков в сходке радикальной оппозиции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Сенатор Полетаев рассказал об участии западных политиков в сходке радикальной оппозиции

Сенатор Полетаев рассказал об участии западных политиков в сходке радикальной оппозиции

Сенатор Полетаев рассказал об участии западных политиков в сходке радикальной оппозиции

В Вильнюсе с 31 августа по 2 сентября проходит съезд представителей радикальной оппозиции, в котором участвуют парламентарии из Великобритании, Германии, Литвы и Эстонии, представители правительств Латвии, Литвы и Польши, депутаты Европарламента, американские эксперты. Об этом заявил член Комиссии Совета Федарации по защите госсуверенитета Владимир Полетаев, сообщается в Telegram-канале комиссии.

Сенатор считает, что присутствие чиновников и парламентариев из западных стран на одном мероприятии с лицами, признанными виновными в организации массовых беспорядков и публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, говорит о намерении Запада продолжать попытки вмешательства во внутренние дела России с использованием радикалов.

«Участие западных политиков и официальных лиц в сходке радикальной оппозиции подтверждает системный характер отношений США и стран НАТО с деструктивными структурами», — заявил Полетаев.

По словам сенатора, эти политики и официальные лица «публично засвидетельствовали свои связи с радикальной оппозицией», а значит, все их дальнейшие контакты с россиянами и российскими организациями будут рассматриваться как попытки вмешательства во внутренние дела России.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным шагом
В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным
Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит обновление 6 сентября
Геймплей Biomutant с Xbox Series X и Xbox Series S — игра получит
Последние новости "контрнаступления" ВСУ на Херсон: самоубийственные рейды украинцев
Последние новости "контрнаступления" ВСУ на Херсон:
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
Хабенский сообщил об изменениях в репертуаре МХТ имени Чехова
В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов
В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда
Трактор, разорванный пополам, и везунчик
Трактор, разорванный пополам, и везунчик
Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Алла Пугачева будет отмывать свою репутацию
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Прохор Шаляпин с радостью будет покупать поддельную одежду
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Ксения Бородина заявила, что муж ночевал в гостинницах с любовницей
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Владимир Соловьев требует, чтобы Алла Пугачева открыла рот
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Ольга Бузова заявила, что ее не пускают в родную школу
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера
Мужчина заказал еду домой и обнаружил неожиданную записку от курьера

Топ на сегодня

Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с Большим театром
Адвокат Волочковой прокомментировал проигрыш балерины в суде с
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera Hashgraph
СМИ узнали о планах LG выпустить криптокошелек на базе Hedera

Еще по теме

В Совете Федерации рассказали о попытках Запада привлечь российскую молодежь к протестным акциям
Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к провокациям в России
Россия готова к обмену данными с СНГ для предотвращения вмешательства в их дела, заявил Климов
Сенатор Климов предложил рассмотреть возможность введения особых отношений со вмешивающимися в дела РФ странами