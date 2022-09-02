Сенаторы примут участие в работе Восточного экономического форума
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Сенаторы примут участие в работе Восточного экономического форума

Сенаторы примут участие в работе Восточного экономического форума

Восемь членов Совета Федерации выступят на пленарных сессиях и примут участие в дискуссиях на VII Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Совфеда.

Заместитель председателя Совфеда Галина Карелова 5 сентября примет участие в режиме видео-конференц-связи в сессиях «Женская повестка для здорового общества: новые возможности на удаленных территориях» и «Построение социально ориентированной экономики в партнерстве женщин W20, АТЭС, БРИКС» и 6 сентября в сессии «Продвижение справедливого мира и устойчивого развития усилиями женщин-лидеров БРИКС+».

Также 6 сентября председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко выступит на сессии «Северный завоз: новая система снабжения»; первый зампред Совфеда Андрей Яцкин примет участие в диалоге  «Россия — Вьетнам» в рамках сессии «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» (05.30 мск); председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступит в ходе сессий «Дальневосточная концессия»: первые итоги и перспективы», «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?», а также «Конкуренция префрежимов. Как не отстать?»; зампред Комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев примет участие в сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Авиастроение»; зампред Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов выступит на сессии  «Новая структура мирового экономического сотрудничества: что стало лучше, а что хуже».

Зампред Совфеда Николай Журавлев 7 сентября примет участие в сессии «Финансовый сектор России: первые итоги трансформации»; глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступит на сессии «Гектар: итоги пяти лет. Новый этап — агломерации»; зампред Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов проведет сессию на тему «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение».

Член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков 8 сентября примет участие в сессии «Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни».

Мероприятия Форума доступны для просмотра на официальном сайте форума. Пленарное заседание также будет транслироваться в YouTube.

VII Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября во Владивосток на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.


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По материалам: pnp.ru

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