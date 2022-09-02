Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы
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Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы

Шесть знаков зодиака, которым полнолуние 10 сентября принесет баснословные суммы

10 сентября 2022 года состоится полнолуние, которое будет проходить в знаке Рыбы. Перед некоторыми знаками зодиака откроются новые возможности, при этом они смогут получить большую прибыль.

Знаки зодиака, которым полнолуние принесет прибыль

Лев (23 июля — 22 августа)

Представителям этого знака зодиака повезет больше всех. Не исключено, что им поступит крупная сумма денег, причем от совершенно неожиданного источника. В полнолуние Львам удастся завершить все начатые дела, рассчитаться с долгами и одобрить кредит. В этот день представителям знака можно смело вкладывать свои деньги в новое дело, оно будет прибыльным. Успешными окажутся операции, касающиеся недвижимости. В целом весь день будет прибыльным и успешным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В полнолуние 10 сентября у Весов появится покровитель, который будет дарить им роскошные подарки, а также давать деньги. Не исключено, что именно в данный день он проспонсирует все желания представителей данного знака зодиака относительно совершения новых покупок. 10 сентября Весы будут вести себя уверенно, благодаря чему они смогут многое изменить в своей жизни. Любые изменения, которые будут происходить в данный день, приведут к успеху.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам удастся оформить выгодную сделку, благодаря которой им на счет поступит большая сумма денег. Полученные средства лучше всего вложить в какое-то дело, которое в будущем принесет хорошую прибыль. Единственное, чего не стоит делать представителям этого знака, так это подписывать документы и не принимать важные решения, пока не завершится период ретроградного Меркурия (2 октября).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб в сентябре ждет приятное денежное пополнение. Не исключено, что они получат премию на работе или надбавку за качественно выполненную работу. Благодаря этому полнолунию представители знака смогут завершить дела, которые они держали в секрете. Не исключено, что в этот день они окажутся очень далеко от своих родных. Любые эксперименты, на которые в данный день решатся Рыбы, принесут им успех и удачу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам удастся завершить проект, который они начали еще давно, а также решить вопрос относительно карьеры и работы. Кроме того, они смогут узнать что-то новое, что позволит им лучше понимать окружающих людей. Не исключено, что многим удастся сменить место своей работы. День является удачным для Близнецов еще и тем, что они получат повышение или премию. День также является благоприятным в плане совершения крупных сделок и подписания выгодных договоров. Все вложенные средства в данный день принесут прибыль.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Представителям этого знака зодиака полнолуние 10 сентября принесет большую прибыль. В частности, успех ждет тех, кто решит заняться собственным бизнесом, либо воплотит свои идеи. Многие в данный день получат прибавку к своему основному заработку, а некоторых ждет повышение в должности. Удача улыбнется и тем, кто проявит себя и покажет, на что они способны. Скорпионам в полнолуние удастся воплотить свои заветные мечты.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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