Шуфутинский и Крид прокомментировали появление нового релиза про 3 сентября

Вадим Карасев

Михаил Шуфутинский и Егор Крид рассказали, как появился новый релиз про 3 сентября

Исполнители Михаил Шуфутинский и Егор Крид рассказали, как появилась их совместная новая версия песни «3 сентября». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе «Звук».

С предложением сделать ремейк на известную композицию выступил Крид. Идея о совместном с Шуфутинским релизе появилась у него еще год назад. «Год назад у меня появилась такая идея. Я встретился с Михаилом в ресторане, куда он приехал на новом джипе "Майбах", в руках сигара — я понял, что рядом со мной Биг Босс. Я закинул свою мысль и сказал, как я все это вижу, он согласился!» — прокомментировал создание нового трека Крид.

По словам рэпера, выпустить песню он планировал еще в прошлом году, но планы сорвались из-за битмейкера. Рэпер отметил, что написал первый куплет всего за пару минут. После этого они записали с продюсером и композитором Алексом Давиа новый бит и сняли клип на песню.

«Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлеченность убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена. Я очень рад, что эта атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение. Работа в тандеме с Егором Кридом оказалась очень приятной и полезной. Надеюсь, что наш дуэт придется по вкусу слушателям всех возрастов. Одно "Третье сентября" хорошо, а два — еще лучше!» — заявил Шуфутинский.



