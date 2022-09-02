СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн
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СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн

СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн


Криптовалютная платформа Crypto.com в последний момент отказалась от пятилетнего спонсорского соглашения на €500 млн с Лигой чемпионов УЕФА, сообщает SportBusiness.


Согласно изданию, компания должна была заменить в качестве титульного спонсора турнира "Газпром". Европейская футбольная организация расторгла контракт с российским холдингом в марте после вторжения РФ в Украину.


Договоренности с Crypto.com предполагали выплату платформой €100 млн за сезон, по сравнению с около €40 млн от "Газпрома".


По словам источников SportBusiness, стороны принципиально согласовали сделку и были близки к подписанию соглашения. Предположительно, в истории футбольного союза это оказалось самой продвинутой стадией переговоров, на которой развалился коммерческий контракт.


Собеседники издания подчеркнули, что отказ Crypto.com от спонсорства не связан с охватившим криптовалютный рынок кризисом. Компания столкнулась с юридическими проблемами в некоторых ключевых странах Европы, включая Великобританию, Францию и Италию, в отношении объема своих лицензий.


Управляющий директор агентства Octagon Фил Карлинг обратил внимание на сокращение финансового потока в спорт из криптоиндустрии:


"Еще три месяца назад это был горячий сектор, и они предлагали сумасшедшие деньги за премиальные права. Сейчас мы не наблюдаем подобного ни в одном из процессов, которые сопровождаем. Я не говорю, что это навсегда, все может вернуться. Но пока крупные денежные сделки и прорывы с точки зрения комиссионных, которые мы получали, пропали".


По данным издания, за последнее время Crypto.com выделила более $1 млрд на спортивное спонсорство. В числе прочего это включает соглашения с: 


  • ареной Staples Center в Лос-Анджелесе ($700 млн); 
  • автогоночной серией “Формула-1”; 
  • лигой смешанных единоборств UFC ($175 млн за 10 лет); 
  • Австралийской футбольной лигой; 
  • ФИФА по Чемпионату мира по футболу в Катаре; 
  • французским клубом “Пари Сен-Жермен” (не менее $25 млн за три года).

Напомним, в феврале Crypto.com вместе с Coinbase и FTX показали рекордное количество рекламы в ходе Супербоула. Размещение на 30 секунд стоило $6,5 млн.

# Экономика crypto, com, спорт, футбол, новости
По материалам: ForkLog

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