СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн

Криптовалютная платформа Crypto.com в последний момент отказалась от пятилетнего спонсорского соглашения на €500 млн с Лигой чемпионов УЕФА, сообщает SportBusiness.

Согласно изданию, компания должна была заменить в качестве титульного спонсора турнира "Газпром". Европейская футбольная организация расторгла контракт с российским холдингом в марте после вторжения РФ в Украину.

Договоренности с Crypto.com предполагали выплату платформой €100 млн за сезон, по сравнению с около €40 млн от "Газпрома".

По словам источников SportBusiness, стороны принципиально согласовали сделку и были близки к подписанию соглашения. Предположительно, в истории футбольного союза это оказалось самой продвинутой стадией переговоров, на которой развалился коммерческий контракт.

Собеседники издания подчеркнули, что отказ Crypto.com от спонсорства не связан с охватившим криптовалютный рынок кризисом. Компания столкнулась с юридическими проблемами в некоторых ключевых странах Европы, включая Великобританию, Францию и Италию, в отношении объема своих лицензий.

Управляющий директор агентства Octagon Фил Карлинг обратил внимание на сокращение финансового потока в спорт из криптоиндустрии:

"Еще три месяца назад это был горячий сектор, и они предлагали сумасшедшие деньги за премиальные права. Сейчас мы не наблюдаем подобного ни в одном из процессов, которые сопровождаем. Я не говорю, что это навсегда, все может вернуться. Но пока крупные денежные сделки и прорывы с точки зрения комиссионных, которые мы получали, пропали".

По данным издания, за последнее время Crypto.com выделила более $1 млрд на спортивное спонсорство. В числе прочего это включает соглашения с:

ареной Staples Center в Лос-Анджелесе ($700 млн);

автогоночной серией “Формула-1”;

лигой смешанных единоборств UFC ($175 млн за 10 лет);

Австралийской футбольной лигой;

ФИФА по Чемпионату мира по футболу в Катаре;

французским клубом “Пари Сен-Жермен” (не менее $25 млн за три года).

Напомним, в феврале Crypto.com вместе с Coinbase и FTX показали рекордное количество рекламы в ходе Супербоула. Размещение на 30 секунд стоило $6,5 млн.