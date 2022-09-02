Создатели Cyberpunk 2077 анонсировали новый выпуск Night City Wire

Вадим Карасев





Компания CD Projekt RED анонсировала новый стрим, в рамках которого игроки смогут узнать нечто интересное о будущем Cyberpunk 2077. Заявлено, что на шоу Night City Wire планируют «поделиться подробностями будущего Cyberpunk 2077». Кроме того, в рамках шоу будут говорить о предстоящем аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Игроки ожидают, что в ходе шоу Night City Wire студия CD Projekt RED может анонсировать долгожданное первое сюжетное DLC для Cyberpunk 2077. Напомним, ранее разработчики Cyberpunk 2077 заявляли, что первое дополнение выйдет в 2023 году, а вместе с тем появлялась информация, что дополнение может быть одно.

Night City Wire стартует 6 сентября в 18:00 по московскому времени.