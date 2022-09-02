США ограничили поставки ИИ-чипов в Китай и Россию

Правительство США ограничило экспорт используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта чипов в Китай и Россию. Об этом пишет The New York Times.

Под новые лицензионные ограничения попала продукция компании Nvidia. Министерство торговли США проинформировало чипмейкера о запрете поставок графических процессоров A100 и H100, разработанных для ускорения задач машинного обучения, в Россию и Китай.

В правительстве считают, что новые требования предотвратят риски использования указанной продукции в военных целях любой из стран.

«Мы применяем комплексный подход для реализации дополнительных действий, необходимых в отношении технологий […], для защиты национальной безопасности США и интересов внешней политики», — заявил представитель Министерства торговли США.

Nvidia признала в заявлении для SEC, что ограничение может помешать завершению разработки чипа H100.

Техгигант рассчитывал заработать около $400 млн на продажах китайским компаниям в третьем финансовом квартале 2022 года. Однако Nvidia может потерять потенциальный доход, если его китайские клиенты откажутся покупать альтернативные продукты или правительство не предоставит лицензию.

Также в компании напомнили об остановке поставок продукции в Россию.

Ограничения коснулись и компании AMD. Техгигант не сможет экспортировать чипы MI250 в Китай. Однако в корпорации не считают, что это окажет большое влияние на ее бизнес.

Спустя несколько часов после заявления акции Nvidia упали на 6,5%. Ценные бумаги AMD подешевели на 3,7%.

Ранее Министерство торговли США ужесточило экспортный контроль над технологиями создания чипов, чтобы помешать китайским производителям использовать их.

Напомним, в июле Nvidia прекратила продажу и продление лицензий на программное обеспечение в России.

В ноябре 2021 года американские власти внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений.

В июле Министерство торговли США ввело санкции против 14 технологических компаний КНР в связи с нарушениями прав человека в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне.



