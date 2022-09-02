Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом
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Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом

Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под ХарьковомМинобороны: бойцы «Кракена» расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении солдат ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, 56 украинских бойцов попытались отойти в направлении Харькова. Но при выходе к населенному пункту Салтовка они попали под огонь националистов.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении. «В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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