Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию

Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию«Ъ»: итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию

Итальянский винный дом Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане, приостановил поставки в Россию. Решение может быть связано с нежеланием Antinori работать с РФ «из-за геополитического кризиса». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Antinori основан в 1385 году, производитель считается одним из старейших винных домов Италии. Площадь виноградников в стране занимает более 700 гектаров. По словам собеседников издания, у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine. Однако с санкциями Евросоюза (ЕС), запрещающими поставлять в Россию алкоголь дороже 300 евро за единицу, приостановка не связана.

Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина подчеркнула, что контракт с Antinori сохраняется, но поставки действительно приостановлены. Причину она раскрывать не стала. По ее словам, у дистрибутора есть запас «полностью обеспечивающий планы продаж», и потребности в дополнительных поставках нет.

Ранее сообщалось, что Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов. В первой половине 2022 года Россия осталась главным покупателем грузинского вина — на нее приходилось 58 процентов экспорта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с магией и системой сезонов
Игра Conan Exiles из Game Pass получила обновление Age of Sorcery — с
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера
"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Старейший винный дом Италии приостановил поставки в Россию
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Против Celsius подали новый коллективный иск в США
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без мастеров
Как заузить джинсы в талии: советы, которые позволят обойтись без
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500 млн
СМИ: Crypto.com отказалась от спонсорства Лиги чемпионов УЕФА на €500
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Россиянам рассказали об аналогах трудовой книжки при оформлении пенсии
Воспоминания о лете
Воспоминания о лете
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на Xbox Series X | S
Версию Lost Eidolons для Xbox One отменили, игра выйдет только на
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Продукты по временам года для здоровья и энергетики
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом
Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс
Екатерина Климова вместе с Гелой Месхи проводили дочь в первый класс

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте позитивный настрой
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 сентября 2022 года: сохраняйте
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
В США обвинили западных лидеров в геополитической безграмотности
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона

Еще по теме

Samsung приостановила поставки некоторых моделей Galaxy в Южной Корее
"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Белоруссия возобновила поставки в РФ рыбной продукции "Санта-Бремор"
СМИ узнали причину прекращения поставок нефтепродуктов в Белоруссию