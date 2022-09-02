Сыновья Бритни Спирс дали интервью и рассказали, что надеются помириться с ней: "Мы все еще любим тебя"
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Сыновья Бритни Спирс дали интервью и рассказали, что надеются помириться с ней: "Мы все еще любим тебя"

Сыновья Бритни Спирс дали интервью и рассказали, что надеются помириться с ней: "Мы все еще любим тебя"

Сыновья Бритни Спирс, Престон и Джейден, в новом интервью для ITV выразили надежду на то, что им удастся восстановить отношения с матерью. Джейден заявил, что у них "нет ненависти" к матери, но признает, что "потребуется много времени и усилий", чтобы помириться.  Я на 100% уверен, что все можно исправить. Я просто хочу, чтобы она была в порядке морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова. Молодой человек также обратился к матери. Я очень тебя люблю, я надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть и снова поговорить. Джейден также объяснил, почему они с братом не пришли на ее свадьбу с Сэмом Асгари. Это было просто не лучшее время для визита. Я не говорю, что не рад за нее. Я очень рад за них, но она не пригласила всю семью. Если бы приехали только я и Престон — не уверен, что это закончилось бы чем-то хорошим. Он добавил, что с детства вдохновлялся своей матерью. Я видел по телевизору, как она поет и танцует на сцене. Я подумал: "Вау, как много людей". Я осознал, насколько она известна и успешна как личность, и это меня вдохновило. Джейден также высказался об отце Бритни Спирс, под опекой которого певица находилась 13 лет: после освобождения она заявила, что Джеймс Спирс и другие члены семьи нарушали ее права и полностью контролировали ее жизнь.

По словам Джейдена, отец Бритни "не заслуживает всей ненависти, которая выливается на него в СМИ". Я люблю его всем сердцем. Он просто пытался быть отцом. Сначала он просто старался вести себя как любой отец и хотел осуществить мечту дочери — стать суперзвездой. Но, возможно, опекунство длилось слишком долго. Возможно, поэтому моя мама так разозлилась. Сама Бритни Спирс резко отреагировала на откровения сына. Она написала длинный пост в инстаграме*, в котором посоветовала Джейдену "взять в руки книгу и почитать ее", прежде всем говорить о ее голове и моральном здоровье.

Она также резко высказалась в адрес своего бывшего мужа Кевина Федерлайна, обвинив его в том, что он "каждый день курит травку". Также певица назвала Федерлайна, который ранее заявил, что всегда сочувствовал Бритни, "лицемером", у которого "15 лет не было работы". Моя любовь к детям не имеет границ, и мне было глубоко грустно слышать от него о том, что я не соответствую его ожиданиям как мать. Возможно, однажды мы сможем встретиться лицом к лицу и поговорить об этом.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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