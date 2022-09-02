В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным шагом
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В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным шагом

В BCS Global Markets назвали продажу Сбербанк Казахстан позитивным шагомЕлена Царева: продажа бизнеса Сбера в Казахстане окажет нейтрально-позитивное влияние.

Старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева полагает, что продажа бизнеса Сбера в Казахстане окажет нейтрально-позитивное влияние.

«На бизнес в Казахстане, по нашим оценкам, приходилось 1,3 процента активов группы Сбер за 2021 год по МСФО, при этом финансовых условий сделки мы не знаем. Тем не менее, на наш взгляд, продажа этого бизнеса — позитивный шаг», — отметила эксперт.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что Сбербанк достаточно быстро осуществил сделку в Казахстане, причем она прошла на выгодных для него условиях, что важно с учетом общей ситуации на рынке и санкционных рисков.

«Понятно, что деятельность за рубежом на данный момент затруднительна, если принять во внимание санкционные риски и в отношении Сбера, и в отношении его «дочек» в странах СНГ. Кроме того, возможно, Сбер решил сконцентрироваться на основном для себя российском рынке, а также работать в Белоруссии, где он может наиболее оперативно и эффективно принимать решения, лучше понимает макроэкономическую и политическую ситуацию», — сказал он.

Также он добавил, что концентрация на основном рынке позволит Сберу получать наивысшую маржу.

Напомним, что группа Сбербанк и национальный управляющий холдинг «Байтерек» закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк»). «Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера. Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан. Холдинг «Байтерек» также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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