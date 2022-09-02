В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время" ограничения цен на трубопроводный газ, который Россия поставляет Европе.
В Брюсселе уверены, что эта мера позволит преодолеть энергетический кризис в Европе и снизит доходы России от продажи углеводородов. Аналитики полагают, что внешнее регулирование цен на российское топливо не спасет европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.
Инструменты вмешательства могут лишь смягчить последствия кризиса, например в отношении определенных категорий потребителей. Но они не в состоянии возвратить цены на энергоносители к докризисным уровням и не смогут снизить инфляцию, достигшую в еврозоне рекордных 9,1%.
Ранее представитель ЕК Тим Макфи озвучивал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой останутся высокими и упадут лишь к 2024–2025 годам.
Главы минфинов "Большой семерки" решили поддержать ограничение цен на нефть из России
В ходе встречи министров финансов стран-участниц "Большой семерки" 2 сентября, вероятно, будет поддержано решение о введении "потолка" цен на российскую нефть. Правительства этих государств полагают, что таким образом можно будет лишить Россию от дополнительных доходов от экспорта сырья, которые она получает из-за выросших цен, но в то же время этом сохранить объемы поставок.
Пока неясно, как много деталей будет раскрыто в коммюнике, в частности будет ли озвучена максимальная цена за баррель, выше которой страны не будут предоставлять страховые услуги и финансирование для грузовых перевозок российской нефти.
По мнению ряда чиновников G7, мера требует более широкой поддержки, в том числе крупных потребителей нефти из Китая и Индии. Но едва ли они одобрят европейский план. Другие чиновники утверждают, что обе страны уже выразили заинтересованность в покупке российской нефти по еще более низкой цене, чем собирается установить G7.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.
В июне сообщалось, что главы государств "Большой семерки" обдумывают варианты возможного запрета на морскую транспортировку нефти из РФ, если ее стоимость не согласована с партнерами.