В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
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В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ

В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время" ограничения цен на трубопроводный газ, который Россия поставляет Европе.

В Брюсселе уверены, что эта мера позволит преодолеть энергетический кризис в Европе и снизит доходы России от продажи углеводородов. Аналитики полагают, что внешнее регулирование цен на российское топливо не спасет европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.


"Экстренное вмешательство в газовое ценообразование на европейских энергетических рынках может снизить цены на некоторое время, но не защитит экономику региона от побочных эффектов исторического энергетического кризиса", - пишет Bloomberg.

Инструменты вмешательства могут лишь смягчить последствия кризиса, например в отношении определенных категорий потребителей. Но они не в состоянии возвратить цены на энергоносители к докризисным уровням и не смогут снизить инфляцию, достигшую в еврозоне рекордных 9,1%.

Ранее представитель ЕК Тим Макфи озвучивал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой останутся высокими и упадут лишь к 2024–2025 годам.

Главы минфинов "Большой семерки" решили поддержать ограничение цен на нефть из России

В ходе встречи министров финансов стран-участниц "Большой семерки" 2 сентября, вероятно, будет поддержано решение о введении "потолка" цен на российскую нефть. Правительства этих государств полагают, что таким образом можно будет лишить Россию от дополнительных доходов от экспорта сырья, которые она получает из-за выросших цен, но в то же время этом сохранить объемы поставок.

Пока неясно, как много деталей будет раскрыто в коммюнике, в частности будет ли озвучена максимальная цена за баррель, выше которой страны не будут предоставлять страховые услуги и финансирование для грузовых перевозок российской нефти.

По мнению ряда чиновников G7, мера требует более широкой поддержки, в том числе крупных потребителей нефти из Китая и Индии. Но едва ли они одобрят европейский план. Другие чиновники утверждают, что обе страны уже выразили заинтересованность в покупке российской нефти по еще более низкой цене, чем собирается установить G7.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.

В июне сообщалось, что главы государств "Большой семерки" обдумывают варианты возможного запрета на морскую транспортировку нефти из РФ, если ее стоимость не согласована с партнерами.

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По материалам: uposters.ru

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