В Генштабе Украины подтвердили нанесение ударов по Херсону и Энергодару
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В Генштабе Украины подтвердили нанесение ударов по Херсону и Энергодару

В Генштабе Украины подтвердили нанесение ударов по Херсону и Энергодару

Генеральный штаб Украины признал, что наносил удары по целям в районе Херсона и Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Как сообщает Генштаб на странице в Facebook* (запрещена в РФ, принадлежит компании «Мета»*, признанной в России экстремистской), в районах Херсона и Энергодара были нанесены «точные удары», которыми якобы были уничтожены «три артиллерийские системы противника».

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что ВСУ накануне вечером нанесли три артиллерийских удара по городу во время пребывания специалистов миссии МАГАТЭ.

После перехода большей части Запорожской области под контроль Вооруженных сил РФ находящаяся в административном центре области — Энергодаре — АЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, что угрожает ядерной катастрофой из-за расположенного на объекте хранилища ядерных отходов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена из-за обстрелов.

*Деятельность Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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По материалам: pnp.ru

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