В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»
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В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»

В Германии призвали к экономии из-за остановки «Северного потока»В Германии заявили о важности экономии и СПГ из-за остановки «Северного потока»СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер на фоне остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» заявил, что вопросы экономии и импорта сжиженного природного газа (СПГ) становятся все важнее. Его слова приводит ТАСС.

«Ввиду решения России пока не поставлять газ по "Северному потоку" терминалы по приему СПГ, соответствующие уровни заполненности газохранилищ и потребности в значительной экономии приобретают все большее значение», — сказал он.

Ранее 2 сентября транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным компании, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — сообщили в «Газпроме».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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