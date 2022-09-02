В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
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В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»

В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»В Германии лидер партии АдГ Крупалла раскритиковал призыв демонтировать «Северный поток-2»

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала требование Свободной демократической партии (СвДП) о демонтаже «Северного потока-2», назвав его «режимом самоуничтожения». Его слова приводит РИА Новости.

«Страна, которая разрушает ценную и жизненно важную инфраструктуру, находится в режиме самоуничтожения. Движущей силой этого является СвДП», — сказал лидер партии Тино Крупалла.

Он напомнил, что депутат от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки ранее призывал к запуску газопровода, однако выступал не от имени своей парламентской группы.

«СвДП выступает за политику, направленную против интересов граждан Германии. Только парламентская фракция АдГ хочет ввода в эксплуатацию готового газопровода», — заключил Крупалла.

Ранее фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящая в правящую коалицию в бундестаге ФРГ, ранее призвала к демонтажу российского газопровода «Северный поток-2». «Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока-2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий», — сказано в документе, принятом на заседании в Бремене.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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