В Госдуму внесли законопроект о защите прав вузовских преподавателей
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В Госдуму внесли законопроект о защите прав вузовских преподавателей

В Госдуму внесли законопроект о защите прав вузовских преподавателей

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, разработанный во исполнение июльского решения Конституционного суда РФ, которое направлено на защиту трудовых прав преподавателей вузов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Ранее КС РФ постановил исключить из статьи Трудового кодекса положение, позволяющее заключать договоры с преподавателями в вузах как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, а также норму, разрешающую не заключать договор при приеме сотрудника по конкурсу на должность, ранее занимаемую им по срочному трудовому договору.

Законность этих норм проверили после жалобы преподавателя Государственного университета управления Алексея Подакова, который более 13 лет проработал в вузе доцентом на основании многократно заключаемых срочных трудовых договоров и дополнительных соглашений. До окончания действия последнего договора он подал заявление на длительный отпуск, получил его без сохранения зарплаты, а когда срок договора истек, доцента уволили.

Авторами инициативы выступили глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, его первый заместитель Александр Мажуга, член Комитета палаты по просвещению Виктор Смирнов, а также сенаторы Лилия Гумерова, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.

В законе предлагается прописать, что трудовые договоры с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет. Исключение — если трудовой договор заключается впервые либо планируемая учебная нагрузка не дает возможность работать более трех лет.

При этом заключение договора с лицом, избранным на должность по конкурсу на замещение соответствующей должности, и его продление должно проводиться на срок не короче срока избрания.

При избрании работника по конкурсу на ранее занимаемую им по срочному договору должность, новый трудовой договор может не заключаться, но в этом случае действие прежнего договора должны будут продлить по соглашению сторон на срок не менее трех лет или на неопределенный срок, следует из текста проекта.


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По материалам: pnp.ru

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