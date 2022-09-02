В Halo: The Master Chief Collection на следующей неделе появятся микротранзакции, спустя 8 лет после релиза игры
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В Halo: The Master Chief Collection на следующей неделе появятся микротранзакции, спустя 8 лет после релиза игры

В Halo: The Master Chief Collection на следующей неделе появятся микротранзакции, спустя 8 лет после релиза игры


В июне этого года разработчики сборника Halo: The Master Chief Collection объявили, что планируют переработать систему наград в игре, а именно, добавить микротранзакции. Очки Spartan, как объясняли сами разработчики, можно будет приобрести за реальные деньги, чтобы разблокировать контент в мультиплеере Halo: The Master Chief Collection. Теперь же студия 343 Industries уточнила, когда стоит ожидать нововведения — микротранзакции добавят на следующей неделе.

Напомним, Halo: The Master Chief Collection перестал получать сезонные обновления в конце прошлого года — разработчики объясняли это желанием сконцентрироваться на Halo Infinite. При этом, в игре прошло 8 сезонов, и в ней доступно огромное количество контента — более 1000 разблокируемых предметов. Разработчики считают, что очки Spartan, которые можно приобрести за реальные деньги, позволят новичкам быстрее влиться в игру, либо игрокам дополучить предметы, которые бы они хотели.

Сборник Halo: The Master Chief Collection дебютировал в 2014 году, с момента релиза уже прошло почти 8 лет.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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