В Индонезии запустят государственную биткоин-биржу

Власти Индонезии до конца года учредят платформу для торговли криптовалютами. По словам замминистра торговли Джерри Самбуага, инициатива направлена на защиту инвесторов в условиях растущего интереса к цифровым активам, пишет DealStreetAsia.

Изначально криптобиржу собирались запустить в 2021 году, однако проект был отложен.

Самбуаг объяснил решение скрупулезностью в подготовке всех процессов — отбором и проверкой участников на соответствие предъявляемым требованиям.

По оценкам местного регулятора BAPPEBTI, к июню число пользователей криптовалют в стране достигло 15,1 млн человек. Оборот цифровых активов за 2021 год составил 859,4 трлн рупий ($57,6 млрд).

CEO Tokocrypto (одна из 25 регулируемых платформ в стране) Панг Хюэ Кай назвал проект катализатором индонезийской криптоэкосистемы. Он ожидает роста инвесторов, в том числе среди институционалов.

Ранее специалисты Jump Capital включили Индонезию в число наиболее перспективных для криптовалют стран.

Напомним, с 1 мая в стране взимается НДС с операций с криптоактивами и подоходный налог с прироста капитала от таких инвестиций по ставкам 0,1% в обоих случаях.

Законодательство приравнивает цифровые валюты к биржевым товарам, но запрещает использовать их в качестве платежного средства.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.