В Индонезии запустят государственную биткоин-биржу
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В Индонезии запустят государственную биткоин-биржу

В Индонезии запустят государственную биткоин-биржу


Власти Индонезии до конца года учредят платформу для торговли криптовалютами. По словам замминистра торговли Джерри Самбуага, инициатива направлена на защиту инвесторов в условиях растущего интереса к цифровым активам, пишет DealStreetAsia.


Изначально криптобиржу собирались запустить в 2021 году, однако проект был отложен.


Самбуаг объяснил решение скрупулезностью в подготовке всех процессов — отбором и проверкой участников на соответствие предъявляемым требованиям.


По оценкам местного регулятора BAPPEBTI, к июню число пользователей криптовалют в стране достигло 15,1 млн человек. Оборот цифровых активов за 2021 год составил 859,4 трлн рупий ($57,6 млрд).


CEO Tokocrypto (одна из 25 регулируемых платформ в стране) Панг Хюэ Кай назвал проект катализатором индонезийской криптоэкосистемы. Он ожидает роста инвесторов, в том числе среди институционалов.


Ранее специалисты Jump Capital включили Индонезию в число наиболее перспективных для криптовалют стран.


Напомним, с 1 мая в стране взимается НДС с операций с криптоактивами и подоходный налог с прироста капитала от таких инвестиций по ставкам 0,1% в обоих случаях. 


Законодательство приравнивает цифровые валюты к биржевым товарам, но запрещает использовать их в качестве платежного средства.


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# Экономика биржи криптовалют, индонезия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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