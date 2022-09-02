В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
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В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам

В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам


Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News.


По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег.


Двум арестованным грозит судебное преследование, семерым — штрафы, в отношении остальных пока не принято решения.


Одного из задержанных подозревают в создании нескольких компаний-однодневок с целью отправки средств за границу. Фактически речь идет о переводе цифровых активов с зарубежных счетов и их выгодной благодаря «кимчи-премии» продаже на локальных биржах, утверждают журналисты.


Еще одного арестованного подозревают в использовании импортных операций для маскировки транзакций с криптовалютами.


Напомним, в августе FSS в ходе расследования подобных правонарушений оценила объем зарубежных переводов на криптобиржи в объеме $6,5 млрд.


Впервые о проблемах, ассоциирующихся с «кимчи-премией», власти страны сообщили в октябре 2021 года.


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# Экономика биткоин, регулирование, южная корея, новости
По материалам: ForkLog

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